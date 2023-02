Nizkoogljični viri bodo pokrili večjo rabo elektrike

V nadaljevanju preberite:

Svetovna rast porabe elektrike se je lani le malo ustavila kljub energetski krizi, v prihodnjih letih pa se bo pospešila, ugotavljajo v Mednarodni agenciji za energijo (IEA). V prihodnjih treh letih bodo to rast prvič pokrili obnovljivi viri in jedrska energija, kar pomeni, da je večja rast emisij energetike manj verjetna. Kje bo poraba zrasla, kje se poraba premoga povečuje in kje pada?