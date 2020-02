FOTO:Noetova barka rastlinske pestrosti ima več kot milijon semen

Longyearbyen – Ob začetku ­delovanja leta 2008 je rastlinska­ semenska banka na Svalbardu dobila vzdevek Noetova barka rastlinske genske pestrosti, rešilna bilka prehranske varnosti na svetu pred »sodnim dnem«. A podnebno segrevanje ni prizaneslo niti zaklonišču za rastline, izkopanem v goro in »večni led«. Po dobrih dveh letih tehnične in varnostne nadgradnje je banka pripravljena na nove izzive podnebne krize in bogatejša za več deset tisoč vzorcev semen.Nov začetek je simbolno zaznamoval množični polog rastlinskega genskega materiala vanjo, največji po koncu obnovitvenih del oktobra lani. Predstavniki 36 genskih bank ...