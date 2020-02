Najnižnja temperatura, ki so jo kdajkoli izmerili na tem območju - in na Zemlji nasploh – je bila izmerjena na postaji v Vostoku, kjer se je temperatura 21. julija 1982 spustila na 89.2 stopinje pod ničlo.

Tvit argentinske meteorološke agencije je naznanil nov temperaturni rekord na Antarktiki, ki kaže na to, da je segrevanje na tej celini hitrejše od svetovnega povprečja.Termometer na argentinski znanstveni bazi Esperanza je nameril 18,3 °C, kar je najvišja izmerjena temperatura na ledeni celini in je za 0,8°C višja od izmerjene marca 2015. Esperanza leži na samem koncu Antarktičnega polotoka in velja za stalno naseljeno raziskovalno oporišče.Gre za celinski rekord, medtem ko za najvišjo izmerjeno temperaturo v antarktični regiji (torej povsod južno od 60 stopinj zemljepisne širine) velja temperatura 19,8 °C, izmerjena na otoku Signy januarja 1982, so zapisali na Guardianu.V zadnjih petdesetih letih se je območje, ki obkroža zemeljski južni tečaj, ogrelo za skoraj celo stopinjo, je sporočila Svetovna meteorološka organizacija. Talijo se skorajda vsi ledeniki v regiji, prav tako vsako leto izgine več sto kvadratnih kilometrov plavajočega ledu.Klimatologz univerze Victoria v Wellingtonu je za avstralski Guardian povedal, da bo po vsej verjetnosti tudi tokrat ustanovljen odbor za preverjanje novega rekorda.»Meritve so impresivne, saj je minilo le pet let od postavitve prejšnjega rekorda, in te so višje skorajda za eno stopinjo Celzija. To je znak, da se je segrevanje na Antarktiki odvija veliko hitreje od svetovnega povprečja. Morda bomo kmalu priča novemu rekordu,« je še poudaril.