FOTO:Nov val podnebnih protestov

FOTO: Stringer/Reuters

FOTO: Saeed Khan/Afp

Mladi za podnebno pravičnost danes ponovno pred parlamentom

Danes se v Avstraliji odpira novo poglavje podnebnih protestov mladih ter njihovih somišljenikov. Na stotine protestnikov se je v zbralo pred uradom vodilne avstralske konservativne Liberalne stranke, kjer opozarjajo na nujnost sprejetja ustrezne podnebne politike.V Avstraliji na nujnost resnejšega in hitrejšega ukrepanja zaradi podnebnih sprememb opozarjajo tudi v luči številnih naravnih požarov, ki v zadnjem času divjajo po posameznih avstralskih zveznih državah Konservativna avstralska oblast letošnje katastrofe noče povezati s podnebnimi spremembami, medtem ko neodvisni strokovnjaki zatrjujejo, da segrevanje ozračja in podnebne spremembe sicer niso neposreden vzrok za požare po Avstraliji, so pa zaradi višjih temperatur, pogostejših in daljših suš ter močnejših vetrov, kar je vse posledica podnebnih sprememb, požari obsežnejši, dolgotrajnejši in bolj uničujoči.V požarih, ki divjajo na vzhodu Avstralije, je življenje doslej izgubilo najmanj šest ljudi. Ognjeni zublji so povsem uničili več kot 500 domov, pristojne službe pa so razglasile stanje izrednih razmer. V avstralskem Novem Južnem Walesu je v divjanju požarov poginilo tudi na stotine koal. Populacija koal na tem območju pa je izjemno pomembna, saj je genetsko zelo raznolika, kar je ključno za ohranjanje katerekoli vrste. gibanju Mladi za podnebno pravičnost vsak petek opozarjajo na nujnost reševanja podnebne krize. Danes se bodo tako ponovno zbrali na Trgu Republike, tokrat tudi v luči prihajajoče podnebne konference COP25 , ki se v ponedeljek, 2. decembra, začne v Madridu.Mladi aktivisti za podnebno pravičnost protestirajo vsak petek že od aprila. Vlado pozivajo, naj začne temeljito reševati podnebne in okoljske izzive ter hkrati ljudi pozivajo k uporu proti zgrešenim vodilom sistema masovne potrešnje.