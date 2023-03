Nova rekordna raven emisij, a rast vendarle počasnejša

V nadaljevanju preberite:

Svetovne emisije energetike so lani zrasle za manj kot odstotek, manj, kot so pričakovali in se bali, saj so v 2021 doživele rekordni šestodstotni skok. V Mednarodni agenciji za energijo (IEA) ugotavljajo, da se je povečevanje emisij upočasnilo zaradi rasti naložb v sončne in vetrne elektrarne, toplotne črpalke, električno mobilnost in učinkovito rabo energije, ki so omejile učinek rasti rabe premoga in nafte.

Čeprav se je naraščanje emisij upočasnilo, v IEA opozarjajo, da te ostajajo v netrajnostnem trendu, kar kliče po ambicioznejših ukrepih za pospešek prehoda v čisto energetsko prihodnost in dosego energetskih in podnebnih ciljev.