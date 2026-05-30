Nova vlada bi razveljavila odpravo kletk v reji kokoši nesnic

Na področju kmetijstva so v predvolilni kampanji vse stranke kot prednostno nalogo poudarjale povečanje samopreskrbe s hrano. Stranke nove koalicije so v koalicijski pogodbi to zavezo ohranile, po drugi strani pa so gladko požrle obljubo o večji zaščiti živali. Koalicijska pogodba v poglavju o kmetijstvu na prvo mesto postavlja hrano kot strateško surovino in prehransko varnost kot nacionalno varnost. Takoj zatem napoveduje »razveljavitev najbolj škodljivih ukrepov v zakonu o zaščiti živali, ki jih je sprejela prejšnja vlada«.

Ob sprejemanju zakona so stranke nove koalicije – takrat še v opoziciji – najbolj nasprotovale odpravi kletk v reji kokoši nesnic in prepovedi kastracije pujskov brez protibolečinskih sredstev. Prepoved reje kokoši v kletkah bi po zakonu začela veljati z letom 2029, prepoved kastracije pujskov na živo že velja. Za pojasnilo, katere ukrepe razumejo kot najbolj škodljive, smo se obrnili na Vido Čadonič Špelič iz NSi, od koder prihaja tudi kandidat za vodenje kmetijskega resorja Janez Cigler Kralj.