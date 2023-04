Nove tehnologije za trajnostno pridelavo hrane

V nadaljevanju preberite:

Če bomo ob naraščajočem številu prebivalstva ter zaostrovanju podnebne in biodiverzitetne krize hoteli trajnostno pridelati dovolj zdrave hrane za vse, bo treba uporabiti vse metode in tehnologije, ki so na voljo. Na Nacionalnem inštitutu za biologijo so predstavili rezultate dveh raziskav, ki bosta prispevali k trajnostni pridelavi poljščin.

V prvi raziskavi so z uporabo prebojne tehnologije genetskih biosenzorjev odkrili signalizacijske celice, ki omogočajo odpornost krompirja na okužbo z virusom Y, enim od desetih ekonomsko najpomembnejših rastlinskih virusov. V drugi raziskavi so s pomočjo umetne inteligence odkrili principe prenosa informacije iz DNK za proizvodnjo beljakovin v celicah. Tehnologija je uporabna v medicini, biotehnologiji in pri zagotavljanju trajnostne pridelave hrane, kjer lahko pospeši in bistveno poceni proizvodnjo. V članku preberite, kaj sta o novih odkritjih povedala raziskovalca Tjaša Lukan in Jan Zrimec.