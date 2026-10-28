Vedro z mrtvimi kokošmi v istem prostoru kot žive živali. Kaj dela inšpekcija?

Društvo AETP je objavilo nove posnetke baterijske reje kokoši, ki prikazujejo slabe higienske razmere v hlevu: tla so prekrita z iztrebki in razbitimi jajci, umazana jajca so na liniji za zbiranje jajc, vedro in pladenj z mrtvimi kokošmi sta v istem prostoru kot žive živali …

Ministrstvo za kmetijstvo namerava z osnutkom novele zakona o zaščiti živali prehodno obdobje za odpravo kletk v reji kokoši prestaviti z leta 2029 na 2035. Vodja nacionalnega centra za dobrobit živali na veterinarski fakulteti Ožbalt Podpečan je bil po ogledu posnetkov neposreden: po njegovem so »jasen dokaz, zakaj argumenti za podaljšanje prehodnega obdobja za opustitev kletk ne vzdržijo«. Kaj je v izrednem nadzoru ugotovila inšpekcija in kaj je povedal rejec?