Občina Kranj prva s trajnostno prehransko strategijo

Mestna občina Kranj je prejšnji teden prva pri nas sprejela trajnostno prehransko strategijo do leta 2035. S tem dokumentom se je zavezala razvoju lokalnega sistema oskrbe s hrano, ki temelji na trajnostni pridelavi, da bo zagotavljala dostop do zdrave hrane vsem prebivalcem ter prispevala k varovanju okolja, kakovosti bivanja in prehranski varnosti lokalne skupnosti.

»Naš cilj je približati dostop do lokalne hrane vsem občanom po načelu petnajstminutnega mesta, kar pomeni, da lahko prebivalci v petnajstih minutah hoje ali kolesarjenja dostopajo do tržnic, lokalnih ponudnikov ali hladilnih avtomatov z lokalnimi pridelki,« je povedal kranjski župan Matjaž Rakovec. Ob tem je po njegovih besedah pomembno, da so lokalni pridelki vključeni v prehrano javnih zavodov prek javnega naročanja.