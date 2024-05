Objavljen poziv za subvencije za nakup električnih koles

Družba Borzen je v današnjem uradnem listu objavila poziv za uveljavljanje subvencij za nakup električnih koles. Razpis omogoča subvencijo v višini do 30 odstotkov prodajne cene, letos pa bo za subvencije električnih in tovornih koles na voljo do dva milijona evrov. Vloge bo mogoče oddati od ponedeljka.

Poziv je namenjen sofinanciranju nakupa električnih koles, ki so na podlagi tehničnih ali drugih lastnosti namenjena opravljanju daljših poti oziroma dnevnih poti na delo, izhaja iz razpisa.

Do subvencije je upravičena vsaka polnoletna fizična oseba, ki ima stalno ali začasno prebivališče v Sloveniji, dodeljeno davčno številko s strani Finančne uprave ter je nakup e-kolesa opravila v času polnoletnosti. Kot fizična oseba se ne štejejo samostojni podjetniki posamezniki, so navedli.

Tovorna električna kolesa so idealna za zadnji kilometer dostave v mestih. FOTO: Angelika Warmuth/Reuters

Vsak upravičenec lahko v času veljavnosti izvajanja poziva odda le eno vlogo za pridobitev subvencije za nakup le enega novega e-kolesa. Za rabljena in testna kolesa subvencije ni mogoče uveljavljati.

Subvencija za nakup mestnih in zložljivih e-koles znaša 25 odstotkov maloprodajne cene z vključenim DDV, ki pa ne sme biti višja od 2500 evrov. Subvencija za nakup tovornega kolesa medtem znaša 30 odstotkov maloprodajne cene z vključenim DDV oziroma največ 1000 evrov.

Vloge za subvencijo bo mogoče oddati prek spletne aplikacije Centra za podpore od ponedeljka od 8. ure do zaprtja poziva. Ta bo odprt do porabe sredstev.

Upravičenec mora v vlogi med drugim priložiti več dokazil o posesti e-kolesa, izjavo prodajalca in izjavo upravičenca, ki sta objavljeni ob javnem pozivu.

Tudi pri nas so ponekod v ponudbi najemov tudi električna kolesa. FOTO: Mike Blake/Reuters

Subvencijo bodo upravičenci prejeli na bančni račun v roku 60 dni od dokončnosti odločbi.

Skupna višina sredstev za sofinanciranje nakupa električnih koles znaša do štiri milijone evrov, od tega je letos za to namenjena polovica teh sredstev.

Kolesarske organizacije sicer že leta opozarjajo, da bi s subvencioniranjem električnih koles lahko bistveno hitreje in bistveno ceneje spremenili prometne navade kot s subvencioniranjem električnih avtomobilov.