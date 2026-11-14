Obnova narave bo odvisna od ambicioznosti držav

Kako lahko z majhnimi spremembami na njivah izboljšamo življenjske razmere ptic? Kaj potrebujemo za uspešno obnovo rek? Kako vemo, ali podhodi in druge ureditve ob cestah res pomagajo dvoživkam? In kaj nam večdesetletno spremljanje živali pove o spremembah, ki jih v naravi pogosto opazimo šele, ko so že močno napredovale? To so bile nekatere teme strokovnih prispevkov na prvi naravovarstveni konferenci v Sloveniji, ki jo je organiziral Zavod za varstvo narave skupaj z nacionalnim inštitutom za biologijo.

Okoli 200 udeležencev in veliko število prejetih prispevkov kaže, da je interes za reševanje svetovne krize biotske raznovrstnosti velik, prav tako je veliko slovensko naravovarstveno znanje in njegove izkušnje v praksi. Spremljati bo veljalo besede ministrice za okolje in prostor Polone Rifelj, da je pri umeščanju pomembnih infrastrukturnih projektov v prostor nepogrešljivo sodelovanje naravovarstvene stroke. »Njeno znanje potrebujemo že pri izbiri rešitev in ne šele takrat, ko je projekt že pripravljen,« je poudarila.