Obnova narave je ključna naložba v nacionalno varnost

Narava je ključni zaveznik pri krepitvi odpornosti na podnebne spremembe, a le če je dobro ohranjena. V Evropi je v slabem stanju več kot 80 odstotkov narave, zato je evropska komisija leta 2024 sprejela uredbo, da je treba za ustavitev izgube biotske raznovrstnosti in slabšanja stanja habitatov do leta 2030 obnoviti najmanj 20 odstotkov vseh kopenskih in morskih območij, do leta 2050 pa vse ekosisteme, ki potrebujejo obnovo. Države bi morale do 1. septembra evropski komisiji poslati osnutke nacionalnih načrtov za obnovo narave, ki bodo ključni izvedbeni dokument uredbe, vendar jih je večina rok zamudila, tudi Slovenija.

Slovenija je med najbolj naravno ohranjenimi državami v EU, kar je dobro izhodišče za pripravo načrta, a tudi pri nas stanje ni idealno. Večina habitatnih tipov ni v ugodnem stanju, še posebno izstopajo barja, močvirja in travišča, je na posvetu, ki ga je organizirala Mreža Plan B za Slovenijo v sodelovanju z Mrežo za prostor in Koalicijo za trajnostno prometno politiko, povedala Daša Majcen z ministrstva za okolje in prostor. Preberite, kaj vključuje slovenski osnutek in zakaj naravovarstveniki menijo, da je premalo ambiciozen.