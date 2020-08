FOTO:Obsedno stanje pri sotočju dveh Sav

»Krajani 15 hiš (približno 50 oseb) v naselju Lancovo smo pred kratkim izvedeli, da se načrtuje gradnja velikega Rekreacijsko- turističnega centra Lancovo, za 500 do 600 gostov, apartmaji, restavracija, 62 parcel za kampiranje, pralnica avtomobilov, velik ribnik in 80 parkirišč na območju naravne vrednote državnega pomena, na sotočju Save Bohinjke in Save Dolinke, kjer se 'rodi' naša najdaljša slovenska reka Sava,« sporočajo prebivalci, ki so sprožili tudi podpisovanje peticije.Najhuje je, kar v Sloveniji sploh ni redkost, da sosedov pristojni organi in investitor o nameravanem posegu niso pravočasno obvestili, saj so ...