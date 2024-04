V Botaničnem vrtu prepričani, da jih znova ogroža železnica

Obstoj Botaničnega vrta Univerze v Ljubljani, ki deluje že vse od leta 1810, je ogrožen, pravi peticija ohranimo Botanični vrt. V vrt že drugič posega železnica, prvič je leta 1974. Prvopodpisani pod peticijo je vodja Botaničnega vrta, znanstveni svetnik dr. Jože Bavcon.

Drugi tir do Ivančne Gorice bo po bojaznih Botaničnega vrta odvzel njegov znaten del. Porušena bo stara upravna zgradba, kjer je Čajnica Primula. Vse, kar je bilo obljubljeno s prvim posegom, namreč da bo zaživel tudi novi vrt na Večni poti, je sedaj po njihovem mnenju porušeno. V času epidemije je namreč Botanični vrt na novi lokaciji pod Rožnikom izgubil vse, pravijo.

»Zato podprite Botanični vrt! Zahtevamo drugačne rešitve, da vrt ohranimo v sedanjem obsegu. Na novi lokaciji pa je treba izpolniti vse leta 1974 dane zaveze in vrtu zgraditi nazaj vse, kar mu je bilo porušeno ter tam urediti 37 hektarjev vrta,« zahteva peticija.

Botaničnemu vrtu že drugič prostor odvzema železnica. FOTO: Dejan Javornik

Botanični vrt je zaščiten kot kulturni spomenik državnega pomena in kot spomenik oblikovane narave, kar pa naj bi odločevalci povsem spregledali.

Zato so tudi v peticijo dodali prikaz parcel, ki so glede na podatke zemljiške knjige že v lasti Republike Slovenije, Slovenskih železnic in MOL na drugi strani tira in ki bi jih lahko po njihovem prepričanju uporabili za drugi tir ter samo gradnjo in tako ne bi bil potreben noben poseg v Botanični vrt. Od Orlove ceste bi bilo treba vse delati samo na drugi strani tira.

Tropski rastlinjak je še obogatil zbirke. FOTO: Jure Eržen/Delo

Malo bi bilo sicer treba, kot dodajajo, prestaviti cesto, ki poteka do hiše na naslovu Dolenjska cesta 14, za par metrov, na parceli, ki sta po podatkih zemljiške knjige že v lasti Slovenskih železnic, in tudi obstoječi tir bi se tako dalo še malo bolj umakniti stran od Botaničnega vrta. Temu pa bi lahko celo vrnili nekaj območja, ki ga mu je odvzel že obstoječi tir leta 1974. Tako ne bi imeli neuporabnih površin od Orlove do Dolenjske ceste na nasprotni strani Botaničnega vrta, piše v peticiji.

Drugi tir bi se lahko v celoti izognil posegom in zmanjšanju Botaničnega vrta, so prepričani. Poleg tega so parcele na drugi strani že vse v ustrezni lasti.