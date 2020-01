Oceani lani rekordno topli

Ekstremnejše vreme

Najhitreje se segrevajo zgornje plasti oceanov, kjer je največ življenja. FOTO: Reuters

Toplejše morje, manj življenja

150

milijonov ljudi se bo moralo preseliti, če se bo morska gladina dvignila za en meter

Zadnjih pet let ni bilo najtop­lejših le po temperaturah zraka,­ temveč tudi po temperaturi ­oceanov. Ti se segrevajo z enako stopnjo, kakor če bi vanje vsako sekundo spustili pet atomskih bomb, kakršne so bile odvržene na Hirošimo.Študija, objavljena v reviji Advances in Atmosferic Sciences, je pokazala, da so se oceani lani segreli najbolj doslej. Mednarodna ekipa 14 znanstvenikov je pregledala meritve oceanskih temperatur od petdesetih let prejšnjega stoletja, in to od vrhnjega sloja oceanov do globine 2000 metrov. Pokazalo se je, da so bile v preteklem desetletju te najvišje v zgodovini, prav tako je bilo pet najvišjih izmerjenih temperatur morja v zadnjih petih letih.Študija je tudi pokazala, da so se oceani v obdobju 1955–1986 segrevali postopoma, v zadnjih desetletjih pa pospešeno. Med letoma 1987 in 2019 je bila hitrost ­segrevanja 4,5-krat višja od ­obdob­ja 1955–1986. Segrela se je večina oceanskih regij. »Trend segrevanja se ne ustavlja, zato lahko zatrdimo, da je večina segrevanja posledica podnebnih sprememb, ki jih ­povzročamo ljudje,« je za spletno stran CNN povedal Kevin Trenberth, znanstvenik v Nacionalnem centru za atmosferske ­raziskave.Oceani vsrkajo 90 odstotkov toplote, ujete v atmosferi, kamor je prišla z izpusti toplogrednih plinov, ki nastajajo pri kurjenju fosilnih goriv, uničevanju gozdov in drugih človeških aktivnostih. Nakopičena energija povzroča močnejše nevihte in ekstremnejše vreme, je povedal profesor John Abraham z univerze St. Thomas v Minnesoti, ki je sodeloval pri študiji. »Segrevanje ozračja in oceanov povzroča spremembe padavinskega režima in pri izhlapevanju padavin. Na splošno velja, da bodo sušna območja še bolj suha, mokra še bolj mokra, padavine pa v obliki večjih nalivov.«Zaradi segrevanja oceanov se večata tudi prostornina vode in taljenje ledu, zaradi česar se dviga morska gladina. V zadnjih desetih letih so bile izmerjene morske gladine najvišje po letu 1900. Znanstveniki pričakujejo, da se bo do konca stoletja gladina oceanov dvignila za okoli enega metra, zaradi česar se bo moralo preseliti 150 milijonov ljudi.Višje temperature morja škodijo življenju v njem. Dokazano je, da se je število morskih vročinskih valov – dogodkov, ko ekstremne temperature trajajo več kot pet dni –, ki imajo enak učinek kot požari na kopnem, močno povečalo. Še posebej hitro se ­višajo temperature zgornje plasti vode v oceanih, zlasti do globine 300 ­metrov, prav te »so ključne za morsko ­biodiverziteto, saj podpirajo ­nekatere najbolj produktivne in ­bogate ekosisteme na Zemlji. Tak­šno ­segrevanje bo dramatično vplivalo na ­organizme v morju,« je pojasnil Dan Smale z britanskega Morskega biološkega združenja.V študiji so uporabili podatke iz 3800 merilnih boj mednarodnega programa Argo, delno tudi iz batitermografov – naprav za merjenje temperature vode v globinah –, ki so jih v morje ­spuščale ladje.