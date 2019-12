Odbor DZ zavrnil pobudo za oceno ustavnosti interventnega odstrela

Ustavno sodišče mora odločiti o dveh pobudah

Za odstrel še 15 medvedov

Odbor državnega zbora (DZ) za infrastrukturo, okolje in prostor je sprejel mnenje zakonodajno-pravne službe, da pobuda za oceno ustavnosti zakona o interventnem odvzemu rjavega medveda in volka iz narave ni utemeljena.Gre za pobudo za presojo ustavnosti interventnega zakona o odstrelu medvedov in volkov, ki predvideva odvzem 200 medvedov in 11 volkov iz narave. Poslanci so ga z veliko podporo sprejeli 20. junija letos, potem ko je upravno sodišče ustavilo redni odstrel.Pobudo je na ustavno sodišče 3. septembra oziroma z dopolnitvijo 25. septembra vložilo Društvo za osvoboditev živali in njihove pravice. V njej se sklicuje, da je interventni zakon v neskladju z ustavo in aarhuško konvencijo, ker ni bilo omogočeno sodelovanje javnosti v postopku sprejemanja zakona.Vlada je mnenje, da pobuda ni utemeljena, sprejela petega decembra.To je že druga pobuda za oceno ustavnosti interventnega zakona o odstrelu medvedov in volkov. Prvo sta julija letos na ustavno sodišče vložila Pravno-informacijski center nevladnih organizacij (PIC) Ljubljana in društvo Dondes . Predlagala so tudi začasno zadržanje interventnega zakona, vendar je ustavno sodišče predlog zavrnilo. O pobudi za oceno ustavnosti interventnega zakona še ni odločilo.Odbor za infrastrukturo bo poročilo o glasovanju poslal zakonodajno-pravni službi, ki mora pripraviti odgovor na pobudo za ustavno sodišče. To mora tako odločiti o obeh pobudah za oceno ustavnosti interventnega zakona.Do 11. decembra je bilo po interventnem zakonu iz narave odvzetih 171 medvedov, od tega je bilo 160 ustreljenih, 11 pa jih je evidentiranih kot izguba (povoz in drugi razlogi smrtnosti). Skladno z zakonom je mogoče odstreliti še 15 medvedov. Volkov je bilo odvzetih deset, od tega štirje z odstrelom, šest pa je bilo izgub.