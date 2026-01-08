Odhod ZDA obžalujejo, a se ne bodo ustavili

Zaradi odločitve administracije Donalda Trumpa, da se umakne iz številnih mednarodnih organizacij in večstranskih okvirov, vključno z REN21, Mednarodno agencijo za obnovljive vire energije (IRENA) in Okvirno konvencijo Združenih narodov o podnebnih spremembah (UNFCCC), pa še Medvladni panel za podnebne spremembe (IPCC), s katerim je tudi Lučka Kajfež Bogataj prejela Nobelovo nagrado. Ta odločitev pomeni pomemben korak nazaj za globalno sodelovanje na področju trajnostne energije in podnebnih ukrepov.

Iz REN21 so sporočili, da so za učinkovite odgovore na medsebojno povezane ekonomske, okoljske in podnebne krize potrebni multilateralni okviri in mednarodno sodelovanje. Odmik ZDA od skupnih platform za dialog, izmenjavo podatkov, znanja in usklajevanje politik ogroža njihove nadaljnje vključitve v globalne napore za krepitev odpornosti gospodarstev, stabilizacijo energetskih sistemov in dolgoročni gospodarski razvoj.

Obnovljivi viri niso več vprašanje izbire

»Kljub tej odločitvi pa globalni trend prehoda na obnovljive vire energije ostaja trden. Ta prehod je že v polnem teku in se pospešuje, predvsem zaradi ekonomske logike, ne ideoloških razlogov. Obnovljivi viri energije omogočajo večjo energetsko varnost, zmanjšujejo odvisnost od nihanj cen fosilnih goriv, ustvarjajo nova delovna mesta, zmanjšujejo škodljiv vpliv na okolje in podpirajo razvoj mirnejših in bolj pravičnih družb,« pravijo v REN21.

Rana Adib, izvršna direktorica REN21, je v izjavi poudarila, da so obnovljivi viri energije danes najboljša ekonomska izbira za države, lokalne oblasti, mesta in posameznike. »Obnovljiva energija je najpametnejša naložba za dolgoročno blaginjo in energetsko varnost, obenem pa je ključna za zaščito narave. Premik k obnovljivim virom energije poteka globalno; ta prehod ni več prostovoljen in ga ni več mogoče obrniti. Dogaja se, ker ima ekonomski smisel in ker družbe potrebujejo zanesljive in dostopne vire energije v spreminjajočem se svetu,« pravi Rana Adib.

REN21 ostaja zavezana napredovanju prehoda na obnovljive vire energije ter krepitvi svetovne gospodarske odpornosti. V organizaciji so odprti za ponovno vključitev ZDA v mednarodni dialog ter se bodo še naprej povezovali s svojimi številnimi ameriškimi člani in partnerji.

REN21 je namreč globalna večdeležniška mreža vlad, industrije, nevladnih organizacij, znanosti in akademskih institucij, ki si prizadeva za gradnjo gospodarstva, temelječega na obnovljivih virih energije. Povezuje več kot 4000 članov in več kot 120 institucij iz različnih sektorje.

V IPCC so zaskrbljeni ob napovedi ameriške vlade o umiku iz več kot 60 organizacij ZN in drugih mednarodnih institucij, vključno z IPCC.

Sodelovanje je prostovoljno

Slovenska znanstvenica Lučka Kajfež Bogataj je bila tudi dobitnica Nobelove nagrade za mir leta 2007, ko sta si to nagrado delila IPCC in Al Gore. FOTO: Jože Suhadolnik

IPCC je organizacija, sestavljena iz vlad držav članic Združenih narodov (ZN) in Svetovne meteorološke organizacije (WMO). Kot taka, v skladu s temeljnimi načeli, ki urejajo delovanje IPCC, je sodelovanje pri njegovih delovnih procesih prostovoljno, brezplačno in odprto za vse države članice ZN in WMO, ne glede na to, ali so to formalno napovedale ali ne.

»Priprava znanstvenih poročil, ki so jih potrdile države članice za to ocenjevalno obdobje, poteka. Panel še naprej sprejema odločitve na podlagi soglasja med svojimi članicami na rednih plenarnimi sejah. Naša pozornost ostaja osredotočena na pripravo teh poročil,« je izjavil predsednik IPCC, Jim Skea.

IPCC je edinstvena povezava med znanostjo in politiko. Zaradi znanstvene in medvladne narave IPCC njegove ocene znanstvenih spoznanj na področju podnebnih sprememb zagotavljajo rigorozne, uravnotežene in z dejstvi podprte informacije, ki so ključne za sprejemanje odločitev na globalni ravni. Poročila IPCC nudijo znanstvene osnove za razvoj podnebnih politik vladam na vseh ravneh, obenem pa predstavljajo ključne znanstvene prispevke za mednarodna pogajanja o podnebnih spremembah v okviru Okvirne konvencije Združenih narodov o podnebnih spremembah (UNFCCC).

IPCC je najstarejši medvladni panel. Ima edinstvene zmogljivosti za oceno in sintezo ogromnega in nenehno rastočega telesa znanstvenega znanja o podnebnih spremembah, njihovih vplivih in možnih odgovorih. Po šestem poročilu, predstavljenem leta 2023, tri skupine (za fizikalne značilnosti podnebnih sprememb, za ranljivost in za prilagajanje) v IPCC zdaj pripravljajo sedmo poročilo, ki bo predvidoma nared proti koncu 2029.