Odločitev za sončno elektrarno je naložba za prihodnost

Sončna elektrarna ima poleg pozitivnega vpliva na okolje tudi velike finančne prednosti. Z zvišanjem cen električne energije v zadnjem obdobju postaja namestitev lastne sončne elektrarne smiselna in varna dolgoročna naložba, ki se v povprečju povrne že v sedmih letih. Na mesečnih računih za elektriko lahko po namestitvi sončne elektrarne dosežete do 75 odstotkov prihranka, kar je dovolj dober razlog, da tudi vi začnete razmišljati o tem, ali imate ustrezne pogoje za namestitev sončne elektrarne na streho svojega doma.

FOTO: GEN-I Sonce

Cena 11 kW velike sončne elektrarne na ključ je v prvi polovici leta 2023 znašala malo več kot 13.000 EUR. Glede na ceno elektrike, ki je trenutno 0,17 EUR/kWh, je odplačilna doba sončne elektrarne z močjo 11 kW v letu 2023 okoli sedem let, medtem ko bo naprava delovala še nadaljnjih 20 let in več. Povprečno gospodinjstvo lahko torej s postavitvijo sončne elektrarne prihrani približno 150 EUR na mesec, prihranki v celotni življenjski dobi naprave pa lahko presežejo 30.000 EUR.

Takšna investicija je lahko precejšen finančni zalogaj, zato so subvencije za sončne elektrarne še kako dobrodošle. Eko sklad za sončno elektrarno, ki jo načrtujete v letu 2023, ali za že zgrajeno ponuja subvencijo v višini 50 EUR za 1 kW inštalirane nazivne električne moči naprave.

Če se odločate za postavitev lastne sončne elektrarne, pri GEN-I Sonce svetujejo, da pohitite, saj se sistem obračunavanja samooskrbe konec leta spreminja. Po trenutnem sistemu NET meteringa se za razliko med električno energijo, oddano v omrežje, in električno energijo, prevzeto iz omrežja, enkrat na leto pripravi obračun. Kakšne spremembe prinaša novi zakon? Po 31. 12. 2023 bosta trajanje obračunskega obdobja in način obračuna dobavljene električne energije prosto določena s pogodbo o samooskrbi in bosta v domeni dobavitelja električne energije. Bistveno pa je, da se bo pri obračunu energije plačevala omrežnina na vso energijo, prevzeto iz omrežja, medtem ko za energijo, oddano v omrežje, plačilo omrežnine ne bo potrebno.

FOTO: GEN-I Sonce

Kako si torej zagotoviti sončno elektrarno in letni obračun? Ključno za vse, ki v tem trenutku razmišljate o postavitvi sončne elektrarne in želite obračun po trenutnem, letnem sistemu, je, da oddate vlogo za izdajo soglasja na elektrodistribucijo do konca tega leta. Sončno elektrarno imate nato čas zgraditi in priklopiti do konca leta 2024. Prek spletnega obrazca na spletni strani GEN-I Sonce preverite, katera velikost sončne elektrarne bo zadoščala za vaše potrebe po energiji in vam omogočila zeleno preobrazbo v sklopu še veljavnega NET metering sistema.

Zaupajte gradnjo sončne elektrarne strokovnjakom.

Odločite se za GEN-I Sonce.

Naročnik oglasne vsebine je Družba GEN-I Sonce, d.o.o.