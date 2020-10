Odprite vrata do milijona aplikacij z iskalnikom Petal Search

Hitro iskanje želene aplikacije

Varnost uporabnikov je na prvem mestu

FOTO: Huawei

Varna izkušnja s trgovino AppGallery

Visoki standardi iskalnika Petal Search

Več o iskalniku Petal Search

O trgovini AppGallery

Svet mobilnih aplikacij ponuja neskončne možnosti zabave, izobraževanja, komuniciranja, nakupovanja ali igranja iger. Da bi bil polno na dosegu roke uporabnikov, jim Huawei ponuja iskalnik Petal Search . Pomagal vam bo hitro in preprosto najti fotografijo, aplikacijo ali članek, ki ga iščete, neposredno z začetnega zaslona naprave. Ponuja vse to in še več, pri tem pa ohranja najvišje standarde varovanja podatkov.Huaweijeva trgovina AppGalley je uradna platforma za distribucijo na napravah Huawei in je prava zakladnica aplikacij, ki jih lahko prenesete na svoje mobilne naprave. Za preprostejše iskanje so uvrščene v 18 vsebinskih kategorij, ki pokrivajo vse potrebe uporabnikov – od zabave in izobraževanja do poslovnih orodij. Zato je idealno mesto za odkrivanja naslednjih najljubših aplikacij in mobilnih iger. Poleg tega Huawei redno pripravlja brezplačna darila dobrodošlice novim uporabnikom, občasno pa lahko izkoristite dodatke za izbrane mobilne igre, ki so na voljo izključno uporabnikom trgovine AppGallery. Amazon shopping, World of Tanks Blitz ali Garena Free Fire: Rampage so le trije primeri iz seznama kakovostnih aplikacij v trgovini.Čas, potreben za iskanje želenih vsebin ali aplikacij, po novem pomembno skrajša iskalnik Petal Search. Orodje omogoča iskanje na enem mestu iz začetnega zaslona naprave, ne oziraje se, kaj iščete, saj je narejeno, da poenostavi nameščanje aplikacij na naprave s Huaweijevimi mobilnimi storitvami HMS. Da bi zadostil najvišjim standardom varnosti in inovativnosti, sta pri njegovem snovanju sodelovali vodilni evropski podjetji na tem področju, Qwant in Yandex.Ne glede na to, ali prenašate aplikacije, iščete zanimive vsebine ali samo uporabljate napravo, Huawei v vseh primerih zagotavlja najvišjo raven varnosti podatkov. Za namene varnega hranjenja podatkov v oblaku je vzpostavil mrežo 6 regionalnih in 15 podatkovnih centrov po vsem svetu. Skladno s politiko distribucije so podatki hranjeni, šifrirani in na območju, ki mu uporabnik pripada. Poleg tega se občutljivi osebni podatki obdelujejo samo na napravi, uporabnik pa ima ves čas popoln nadzor nad njimi.Zavezanost varnosti je osrednji element nastanka trgovine AppGallery . Njen varnostni in zaščitni sistem sloni na preverjanju identitete razvijalca, ki želi aplikacijo objaviti, postopkih pregleda njenega delovanja v štirih korakih, zaščiti prenosa in namestitve ter preventivnih mehanizmih varnega delovanja. Pred objavo v trgovini Huawei vsako aplikacijo temeljito pregleda, pri tem pa je še posebej pozoren na preverjanje standardov varovanja zasebnosti, iskanje varnostnih ranljivosti, zaznavo zlonamernega vedenja in preverjanje verodostojnost razvijalca.Huawei je v trgovino vključil celovit sistem ocenjevanje starostne primernosti. Z njegovo pomočjo lahko samodejno in pametno prepreči mlajšim dostop do vsebin, ki zanje niso primerne.Visoki varnostni in standardi varovanja zasebnosti so s kombinacijo strojnega varovanja in najbolj izpopolnjenih varnostnih tehnologij vključeni tudi v iskalnik Petal Search, saj upošteva pravila, ki glede obojega veljajo v Evropi. Iskalnik vedno navede vir rezultatov iskanja, kar uporabniku zagotavlja izbiro, prilagodljivost in popolno preglednost nad razpoložljivimi aplikacijami in vsebinami. Poleg tega je trgovina AppGallery vanj popolnoma integrirana, zato bodo na vrhu rezultatov iskanja prikazane aplikacije, ki so na voljo v njej.Huawei s tem znova dokazuje, da se udobje in varnost med seboj ne izključujeta in da lahko uporabnik na svoji napravi uživa v obojem.Iskalno orodje Huawei Petal Search podpira več kot 40 jezikov ter je na voljo v 45 državah in regijah, načrtujejo pa tudi njegovo širitev drugam. Vnaprej je nameščeno na premijske modele pametnih telefonov Huaweieve družine P, vključno z modeli P40, P40 Pro in P40 lite, za druge uporabnike pa je na voljo za prenos iz trgovine AppGallery.Trgovina AppGalley je pameten in inovativen ekosistem, ki razvijalcem dopušča ustvarjanje edinstvenih uporabniških izkušenj. Huaweijeve mobilne storitve HMS Core omogočajo delovanje aplikacij na različnih napravah, kar je del širše strategije »1+8+N«.Huawei napoveduje, da bo trgovina AppGallery odprta, inovativna platforma za distribucijo aplikacij, da bo strogo varovala uporabnikovo varnost in zasebnost ter hkrati zagotavljala edinstveno in pametno izkušnjo. Je ena izmed treh najboljših tovrstnih trgovin in ponuja dolg seznam lokalnih in globalnih aplikacij, za lažje iskanje uvrščenih v 18 vsebinskih kategorij. Vključno s storitvami za navigacijo, novicami, prevozi in družbenimi mediji. Na voljo je v 170 državah sveta in ima 460 milijonov mesečno aktivnih uporabnikov, ki so v prvem poletju 2020 poskrbeli za kar 184 milijonov prenosov.