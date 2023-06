Nova prostorska strategija ne pomeni avtoceste do vsake kmetije

V nadaljevanju preberite:

Po več letih, vključenih več kot 1100 različnih organizacij in posameznikov, 26 strokovnih podlagah in 48 javnih posvetih je resolucija o prostorskem razvoju Slovenije do 2050 sprejeta. Strategija podpira policentrični razvoj in povezanost vseh prebivalcev, a s poudarkom na javnem prevozu in alternativnih oblikah mobilnosti, ne na širitvah cestnega omrežja. Uvaja pa tudi možnost umeščanja jedrskih elektrarn, česar strategija iz leta 2004 ni dopuščala.

Akcijski načrt do 2030 mora biti po strategiji sprejet v šestih mesecih, imel bo tudi poglavje o izvajanju strategije s kazalniki. Če skladen razvoj s stanovanjsko oskrbo, povezanost vseh prebivalcev s trajnostno mobilnostjo, upoštevanje podnebnih sprememb z umeščanjem pravih projektov v prostor in mednarodna povezljivost ne bodo taki, kot je predvideno v strategiji, bo akcijski načrt spremenjen.