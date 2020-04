Odstranjevanje nevarnih odpadkov poteka tekoče

»Veseli nas, da se trenutno vsaj odstranjevanje nevarnih odpadkov v Sloveniji izvaja tekoče,« pravi Sebastijan Zupanc, direktor Zbornice komunalnega gospodarstva pri GZS. Kemis še obratuje normalno, kljub inšpekcijskim odločbam, v Saubermacherju Slovenija pa zagotavljajo, da imajo še proste zmogljivosti.»V času te zdravstvene krize, ko so bili začasno zaustavljeni izvozi nevarnih odpadkov iz Slovenije v odstranjevanje v tujino, se je še enkrat več pokazalo, kako je pomembno, da imamo v Sloveniji na razpolago ustrezne skladiščne kapacitete in podjetja, ki so specializirana za odstranjevanje teh odpadkov. Tudi zato je izredno ...