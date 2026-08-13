Odtrgana perut jastreba razkrila nevarnosti daljnovodov za ptice

Najdba poginulega beloglavega jastreba v Vipavski dolini je opozorila na tveganja, ki jih za velike ptice pomenijo daljnovodi in druga infrastruktura v zraku. Dopps opozarja na težko merljivo smrtnost, Eles pa napoveduje dodatno označitev daljnovoda na območju selitvenih poti. Prejšnji teden je domačin na travniku pri Ložah v Vipavski dolini, pod visokonapetostnim daljnovodom, našel sveže odtrgano perut beloglavega jastreba. Ker preostalega dela ptice ni bilo v bližini in so znani primeri, ko ptice trk z infrastrukturo preživijo, je stekla iskalna akcija. Truplo jastreba so domačini pozneje našli približno dva kilometra stran. Iskanje pa je razkrilo še druge poginule ptice. Strokovnjaki Društva za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (Dopps) so pod električnimi vodi našli več ...