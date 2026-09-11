OECD: Slovenija napreduje, vendar cilji zastajajo pri izvedbi

Slovenija je na več področjih okoljske in podnebne politike napredovala, vendar ostaja opazen razkorak med sprejetimi cilji in njihovim izvajanjem. To je osrednja ugotovitev Okoljskega pregleda Slovenije 2026, ki ga je Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) danes predstavila v Ljubljani.

Neodvisna ocena med dosežki izpostavlja zmanjšanje emisij toplogrednih plinov in drobnih delcev PM2,5 ter šibkejšo povezanost nekaterih okoljskih pritiskov z gospodarsko rastjo. Slovenija ima po ugotovitvah pregleda tudi največji delež zavarovanih kopenskih območij med članicami OECD.

Kljub temu državo čakajo zahtevne naloge. OECD opozarja na pritiske na biotsko raznovrstnost, zamude pri širitvi sistemov odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode ter potrebo po hitrejšem zmanjševanju emisij, predvsem v prometu.

Ključna težava je izvajanje sprejetih politik

Pregled sta predstavila Jaime de Bourbon de Parme, direktor Direktorata OECD za okolje, in Nathalie Girouard, vodja njegovega oddelka za okoljsko uspešnost in informacije. Eno glavnih priporočil se nanaša na sposobnost države, da sprejete strategije pretvori v merljive rezultate. OECD poziva k boljšemu medresorskemu usklajevanju, jasnejši razdelitvi odgovornosti, sistematičnemu spremljanju učinkov ukrepov ter večji izvedbeni sposobnosti na regionalni in lokalni ravni.

Ministrica za okolje in prostor Polona Rifelj je ob predstavitvi dejala, da je vrednost pregleda predvsem v prepoznavanju področij, na katerih Slovenija še ne dosega dovolj dobrih rezultatov. »Dosežkov ne smemo zmanjševati, pomanjkljivosti pa ne smemo olepševati. Ključno vprašanje je, kako zastavljene cilje hitreje in učinkoviteje pretvoriti v rezultate na terenu,« je poudarila.

Po njenih besedah bi morali biti pri vsakem ključnem ukrepu jasno določeni cilj, odgovorna institucija, rok izvedbe, glavne ovire in način merjenja rezultatov. To naj bi veljalo tudi za prostorske, gradbene in okoljske postopke.

Tudi letošnja suša in vročina sta opozorili na nujnost prilagajanja in spremembe odnosa do vode. FOTO: Leon Vidic

Ministrica je pri tem poudarila, da hitrejše odločanje ne pomeni zniževanja okoljskih standardov, temveč jasnejša pravila, manj podvajanja postopkov, boljše sodelovanje institucij, digitalizacijo in določene roke.

Promet ostaja najzahtevnejši sektor

Čeprav je Slovenija zmanjšala skupne emisije toplogrednih plinov, se emisije iz prometa po navedbah OECD še niso začele zmanjševati. Nekateri veljavni ukrepi še vedno spodbujajo uporabo osebnih avtomobilov, zato bo doseganje prihodnjih podnebnih ciljev zahtevalo dodatne posege.

Podnebni zakon, sprejet leta 2025, je določil cilj neto ničelnih emisij do leta 2045. To je pet let pred skupnim ciljem Evropske unije.

Napredek pri zmanjševanju onesnaženosti zraka je opazen, vendar ta še vedno povzroča resne posledice za zdravje. Med pomembnimi viri OECD navaja promet in kurjenje lesa v gospodinjstvih.

Organizacija Sloveniji priporoča tudi spremembe fiskalne politike: bolj ciljno usmerjeno pomoč, povezano s cenami energije, postopno krepitev določanja cen ogljika in odpravo subvencij, ki škodujejo okolju.

Gneča na cestah in avtocestah ne kaže na zmanjšanje prometa in emisij. FOTO: Jože Suhadolnik

Glede zmanjšanja emisij v prometu je ministrica dejala, da bodo skupaj s pristojnimi resorji pregledali predvsem, kateri ukrepi lahko v slovenskih razmerah prinesejo dejanske učinke in kakšne alternative imajo prebivalci v različnih delih države. »Zmanjševanje emisij je namreč smiselno povezati z razvojem javnega potniškega prometa in železnic, s čistejšimi vozili ter infrastrukturo, ki ljudem omogoča, da te alternative tudi dejansko uporabijo,« je dejala.

Glede sprememb na področju davčnih, cestninskih in drugih ekonomskih instrumentov pa je ministrica izpostavila, da bodo v medresorskem usklajevanju poleg okoljskega učinka odprli tudi vprašanje socialnih, regionalnih in gospodarskih posledic. »Potrebujemo ukrepe, ki bodo dosegli okoljski cilj, hkrati pa bodo izvedljivi v našem slovenskem okolju in v naših razmerah,« je bila jasna.

Več denarja za preprečevanje podnebne škode

Posebno poglavje pregleda obravnava prilagajanje podnebnim spremembam. Slovenija je po oceni OECD dosegla napredek, vendar je načrtovanje prilagajanja še vedno razmeroma zgodaj v razvoju.

Pregled opozarja na veliko gospodarsko škodo zaradi podnebnih nevarnosti, zlasti katastrofalnih poplav leta 2023. OECD zato priporoča, naj država pri financiranju prilagajanja nameni večjo prednost preprečevanju škode pred odzivanjem po nesrečah. Razmisli naj tudi o povečanju javnih sredstev za krepitev odpornosti.

Slovenija je po poplavah okrepila upravljanje voda, obnovo poškodovanih območij in ukrepe za zmanjšanje poplavne ogroženosti. Po oceni ministrstva pa bo treba podnebna tveganja dosledneje vključiti v prostorsko načrtovanje, gradnjo infrastrukture in odločanje o naložbah.

»Manj naporov moramo namenjati odpravljanju posledic in več preprečevanju škode. Podnebna tveganja moramo že od začetka upoštevati pri prostorskem načrtovanju, infrastrukturi in naložbah,« je dejala Polona Rifelj.

Več sodelovanja

Ministrstvo namerava ugotovitve OECD pretvoriti v operativni pregled izvajanja priporočil. Za vsako priporočilo bodo opredeljeni nosilni in sodelujoči resorji, trenutno stanje, dejanske vrzeli, potrebni ukrepi, roki ter način merjenja rezultatov. Priporočila s področij prometa, energetike, davkov, kmetijstva in gozdarstva bodo zahtevala nadaljnje medresorsko sodelovanje.