Omejite nakupe embalaže

»Zaradi nastalih kritičnih razmer pri prevzemu komunalne odpadne embalaže, vas prosimo, da z namenom ohranitve narave in zdravja vseh živih bitij omejite nakupe plastične embalaže,« prosijo občane iz komunale. Med to embalažo spadajo vse vrste plastenk in pločevink.



Dopis, ki ga je podpisal direktor komunalnega podjetja Franc Dover, so dobili predsednik države, vlada, MOP, inšpektorat za okolje in prostor, obe združenji občin, komunalna in trgovinska zbornica. V njem občane prosi, da če že morajo kupovati pijačo v plastenkah in pločevinkah, naj embalažo vrnejo na mesto nakupa. Še boljša rešitev je nakup pijače v povratni embalaži, nakup lokalno pridelanih naravnih sokov in preprosto voda iz pipe.

Kršena ustavna pravica

»Prisiljeni smo delovati skrajno, ker na ministrstvo za okolje in prostor niso opravili svojega dela pravočasno. Od pristojnih na MOP smo že večkrat zahtevali, da nemudoma izda sklepe za odvoz odpadne embalaže. Te naj naslovi na podjetja iz shem, ki jim komunale zbiramo odpadno embalažo in jim jo moramo brezplačno oddati, ali pa naj izda sklep, da sami organiziramo in poiščemo prevzemnika za to embalažo, nastale stroške pa pokrije država iz proračuna,« pravi Dover in dodaja, da je zaradi povečanega tveganja za nastanek požarov in zaradi požarov, ki so se že zgodili, vsem skupaj kratena ustavna pravica do čistega okolja.



Dover opozarja, da bodo center za ravnanje z odpadki v Slovenskih Konjicah v celoti zapolnili še ta mesec, če se organiziran odvoz komunalne embalaže v obdelavo ne začne najkasneje do 16. marca. Podobno pismo bi lahko, glede na podatke, sestavili v večini komunalnih podjetij v državi.