Omejitev plovbe skozi Panamski prekop v napačnem času

Podnebna tveganja vse redkeje ostajajo omejena na posamezno državo ali gospodarski sektor. Pomanjkanje padavin v Panami že zmanjšuje zmogljivost ene najpomembnejših svetovnih prometnih poti, medtem ko požari in vročinski valovi povečujejo onesnaženost zraka daleč od krajev svojega nastanka. Skupna značilnost obeh pojavov je njun čezmejni učinek: lokalna vremenska motnja se lahko hitro spremeni v težavo za dobavne verige, javno zdravje in javne finance. Uprava Panamskega prekopa (ACP) je zaradi podpovprečnih padavin napovedala postopno zmanjšanje števila dnevnih prehodov. Od 3. septembra je za ladje v zapornicah Neopanamax na voljo devet terminov, za zapornice Panamax pa 25. Od 15. septembra se bo število terminov za Panamax zmanjšalo na 23, kar pomeni skupno 32 prehodov na dan. Ladje brez ...