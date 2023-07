Onesnaženje zraka ubija, do izboljšanja bo še veliko dela

V nadaljevanju preberite:

Od energetskih dobaviteljev do sosedov, mnogi se trudijo zmanjšati izpuste škodljivih plinov v atmosfero, tako za zaščito planeta kot ljudi. Vendar bo še veliko dela, saj je zaradi onesnaženega zraka v gospodinjstvih prezgodaj umrlo štiri odstotke ljudi. Slovenija je znotraj OECD na nezavidljivem sedmem mestu z 1,3 smrti na 100.000 prebivalcev na leto. Zunanji zrak pa se izboljšuje, a tudi ne zelo hitro.

Britanski Utility bidder je postavil indeks kakovosti zraka v notranjih prostorih in pripravil tudi nasvete za izboljšanje. Najslabše je v Mehiki, tam umre devet ljudi na 100.000 prebivalcev. Razlog je kurjenje drv in premoga za kuhanje in ogrevanje, pri čemer se sproščajo dušikovi oksidi. Madžarska je druga s 6,81 smrti na 100.000 prebivalcev, zlasti zaradi slabe ventilacije. Tretja je Poljska s 3,9 smrti, Slovenija pa je na tem seznamu sedma z 1,3 smrti na 100.000 prebivalcev na leto.