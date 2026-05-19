Občine klecajo pred kapitalskimi interesi

Gorski izviri, potoki in jezera pogosto veljajo za čista, skoraj nedotaknjena okolja, v resnici pa so občutljivi sistemi, na katere vplivajo številne spremembe v okolju. Če hočemo imeti kakovostno pitno vodo, bo treba z gorskimi vodnimi telesi bolje ravnati, saj tisto, kar se zgodi v gorah, ne ostane le tam.

Kemijsko in mikrobiološko stanje gorskih vodnih virov v Sloveniji je slabo. »Marsikaj, kar se dogaja pri nas v hribih, lahko opišemo kot tako imenovane vodne zločine,« je na okrogli mizi, ki jo je organiziralo društvo za varstvo Alp Cipra Slovenija, poudaril zaslužni profesor biotehniške fakultete Mihael Jožef Toman.