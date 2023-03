Optimizem glede obnove gozda po lanskem požaru na Krasu

Med prostovoljci današnje vseslovenske akcije sadnje dreves Pomladimo gozdove 2023 je bil tudi premier Robert Golob, ki je pomagal saditi drevje na Krasu. V izjavi za medije je izrazil upanje, da si bo narava po lanskem velikem požaru na območju goriškega Krasa opomogla, in poudaril, da je »naša dolžnost, da ji pri tem pomagamo«.

V organizaciji družbe Slovenski državni gozdovi je danes po državi potekala četrta vseslovenska prostovoljska akcija sadnje dreves Pomladimo gozdove 2023. Akcije se je v bližini Renč na goriškem Krasu udeležil tudi Golob, ki je ob tem izrazil upanje, da bo škoda zaradi lanskega velikega požara na goriškem Krasu morda manjša, kot je izgledalo lani poleti.

Golob je izrazil zadovoljstvo nad začetkom prostovoljske akcije sadnje dreves. Prostovoljstvo je eden od načinov, kako lahko vsak med nami pomaga naravi, je poudaril. Verjame tudi, da bodo Kras vse leto obiskovali ljudje iz Slovenije in izkazali svojo skrb do narave in do gozdov.

»Lani poleti po požaru je izgledalo grozno, zdaj, ko je pomlad in ko stvari že brstijo, pa je upanje, da bo škoda zaradi velikega požara morda manjša, kot je kazalo lani, in da si bo narava sama opomogla. Naša dolžnost je, da ji pri tem pomagamo in da tam, kjer je bilo opustošenje zaradi požara največje, poskušamo zasaditi nova semena in drevesa, da si bo Kras čim prej opomogel,« je v izjavi za medije poudaril premier.

Lani ni bilo videti, da si bo narava kmalu opomogla. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Akcija je danes potekala še na štirih lokacijah - na Kočevskem v bližini vasi Polom, nad Lovrencem na Pohorju, v Smrečju pri Bohorju in v Mošah pri Medvodah - skupno pa so posadili približno 6000 sadik.

V bližini Renč so na površini, ki jo je prizadel lanski veliki požar, poleg sadnje drevesnih sadik posejali še 24 kilogramov semen različnih drevesnih vrst. Odziv prostovoljcev je za lokaciji v Medvodah in Renčah presegel pričakovanja, kljub slabši vremenski napovedi za ljudi, boljši pa za sadike in semena.