    PREMIUM   D+   |   Okolje

    Organizatorko kmečkega protesta zastopa Franci Matoz

    Predsednik kmečke iniciative Boštjan Slemenšek zanika povezave s SDS in napoveduje stopnjevanje protestnih aktivnosti.
    Kmetje bodo po »vseslovenskem protestu« aprila 2023 danes spet protestirali pred državnim zborom. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo
    Kmetje bodo po »vseslovenskem protestu« aprila 2023 danes spet protestirali pred državnim zborom. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo
    Maja Prijatelj Videmšek
    6. 2. 2026 | 05:00
    6:21
    Protest kmetov, ki se bodo danes zbrali pred državnim zborom, bo v razgretem ozračju predvolilne kampanje političnih strank hočeš nočeš politični dogodek, ki bo pripomogel predvsem k mobilizaciji volilnega telesa na desnici in manj k reševanju resničnih težav slovenskega kmetijstva. Boštjan Slemenšek, predsednik Združenja slovenske kmečke iniciative (v nadaljevanju kmečka iniciativa), ki protest organizira, zanika povezave združenja s stranko SDS, a članstvo Francija Matoza, odvetnika SDS in njenega predsednika Janeza Janše, v upravnem zboru kmečke iniciative govori drugače.

    Boštjan Slemenšek je za Delo potrdil, da je Matoz odvetnik kmečke iniciative. Pravi, da so ga k sodelovanju povabili kmalu po ustanovitvi, ko so zaradi izvedbe različnih akcij, tudi odstranitve prometnih znakov za prepoved vožnje s traktorji po novi gorenjski obvoznici, dobili upravno sankcijo in potrebovali pravno pomoč pri pripravi pritožbe. Fotografije na spletni strani kmečke iniciative kažejo, da je bil Matoz prisoten že na volitvah v organe društva 30. junija 2024.

    Novice  |  Slovenija
    Publikacija o trajnostni oskrbi s hrano

    Umik publikacije o hrani razburja: Čadonič Špeličeva Goloba obtožuje pritiskov

    KGZS: Umik publikacije, v kateri 11 strokovnjakov trdi, da ne pojemo preveč mesa ter da živinoreja ni glavni krivec za podnebne spremembe, je nesprejemljiv.
    5. 2. 2026 | 13:40
    Preberite več
    Novice  |  Okolje
    Intervju s kmetijsko ministrico

    Cilj ni le zgraditi cesto. Pripeljati mora do sodobnih kmetij

    Za povečanje prehranske varnosti je treba zavarovati najboljša kmetijska zemljišča in okrepiti prehranske verige, pravi Mateja Čalušić.
    Maja Prijatelj Videmšek 31. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Slovenija

    Vlada razrešila direktorico uprave za varno hrano Vido Znoj

    Po neuradnih informacijah N1 je odstop Vide Znoj menda zahteval premier Robert Golob.
    29. 1. 2026 | 14:56
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Mercosur

    KGZS: Brez jasnih varovalk je Mercosur nesprejemljiv za Slovenijo

    Sporazum po oceni KGZS predstavlja visoko tveganje za slovensko kmetijstvo, saj med drugim ne upošteva evropskih standardov pridelave, reje in varstva okolja.
    22. 1. 2026 | 10:01
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Politični obračuni

    Evropski socialisti pozivajo EPP: Izključite SDS in Janšo

    Politična skupina S&D se v ljubljanski izjavi zavzema za obrambo suverenosti in demokracije »pred skrajno desnimi trumpovskimi trojanskimi konji«.
    Peter Žerjavič 5. 2. 2026 | 07:00
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Intervju z Domnom Prevcem

    Domna je v savni presenetil tudi turist iz Nigerije

    Najmlajši od bratov Prevc po osvojitvi zlatega orla ni več čutil pritiska, da mora še kaj odnesti. Na OI bo nastopil prvič. Gibljivi gležnji družinska prednost.
    Miha Šimnovec 5. 2. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Nogomet
    Kolumna

    Evropa našla orožje, ki se ga boji celo Donald Trump

    Nogomet bo dobil še večji vpliv v letu 2026, ko je na sporedu svetovno prvenstvo v ZDA, Mehiki in Kanadi, najmočnejša je Evropa.
    Jernej Suhadolnik 2. 2. 2026 | 05:30
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Evropska politika

    Šef EPP Weber ostro nad socialiste, ki so v intervjuju kritizirali Janšo

    Pred zasedanji v Ljubljani besedni obračuni med evropskimi socialisti in desnosredinsko EPP.
    Peter Žerjavič 2. 2. 2026 | 18:23
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Onkologija danes: več kot zdravljenje raka

    »Tudi z rakom imaš lahko lepo življenje.« – Onkologinja Tamara Petrun, dr. med., o upanju, strahu in prihodnosti zdravljenja
    Promo Delo 4. 2. 2026 | 12:13
    Preberite več
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    Ponudba vseh ponudb: Hyundai združil popuste, financiranje in prihodnost

    Do 13.000 evrov popusta, brezobrestno financiranje, eko subvencije in pet let garancije – Hyundai je pripravil eno najmočnejših akcij doslej.
    Promo Delo 2. 2. 2026 | 10:01
    Preberite več
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    MOONcharge: brezskrbno polnjenje za vsa električna vozila

    Prodaja električnih vozil v Evropi in tudi v Sloveniji se povečuje. Več električnih avtomobilov na cestah pa pomeni tudi večjo potrebo po zanesljivem polnjenju.
    Promo Delo 29. 1. 2026 | 09:43
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kaj dioptrija v resnici pomeni in zakaj se s starostjo spreminja

    Zakaj se dioptrija spreminja v mladosti, srednjih letih in starosti? Oftalmologinja pojasni naravne spremembe vida in možnosti korekcije.
    Promo Delo 2. 2. 2026 | 14:16
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Podjetja pozorna na kakovost zraka, prebivalci manj

    Energetsko učinkovite nepremičnine najdejo kupce prej in dosežejo višje najemne cene ter kakovostnejše najemnike.
    Milka Bizovičar 31. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Z energetsko sanacijo cena poslovnih prostorov tudi za petino navzgor

    Da bi naložba v prezračevanje dala želene rezultate, so po začetku uporabe nujni optimizacija delovanja, redno vzdrževanje ter servisiranje.
    Milka Bizovičar 31. 1. 2026 | 05:55
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Zdravje

    Irska digitalizira zdravstvo s podporo slovenskega podjetja

    Nacionalni zdravstveni zapis omogoča, da podatki pacienta spremljajo ves čas tako pri osebnem zdravniku kot v bolnišnicah in lekarnah.
    Milka Bizovičar 29. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Gradbeništvo poganja skoraj osmino slovenskega BDP

    Gradbena panoga ima z več kot 100.000 zaposlenimi in 14,3 milijarde evrov prihodkov velik multiplikativni učinek na gospodarstvo.
    Marjana Kristan Fazarinc 24. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več

    protest kmetovkmetijstvoFranci Matozstranka SDSprotestZdruženje slovenske kmečke iniciativeBoštjan Slemenšekkmetijsko-gozdarska zbornicaJože Podgoršekministrstvo za kmetijstvogozdarstvo in prehrano

    Kultura  |  Film & TV
    Gregor Božič: Naš odnos do obdelovanja zemlje se spreminja

    Verjamemo, da je kultura pomembna sama po sebi, da naredi svet boljši, da je najboljši odgovor na vojne in grozote človeštva, poudarja Gregor Božič.
    Pia Prezelj 6. 2. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Horoskop

    Dnevni horoskop za petek, 6. februar 2026

    Vam zvezde danes prinašajo mir in stabilnost? Ali kaj drugega?
    6. 2. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Novice  |  Znanoteh
    Sodelovanje za hitrejši prenos inovacij v zdravstvo

    Podporni programi podjetnikom omogočajo razvoj poslovnega modela, pridobivanje finančnih spodbud in izvajanje pilotnih projektov.
    Promo Delo 30. 1. 2026 | 15:07
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Resničnost, ki je le del celotne zgodbe

    Ko govorimo o digitalizaciji poslovanja, se pogovor skoraj vedno začne pri e-računih.
    Promo Delo 14. 1. 2026 | 13:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Vredno branja

    Bitumen – nevidni temelj investicij v gradbeništvu

    Zakaj je zanesljiva oskrba z bitumnom eden ključnih pogojev za uspešen nov naložbeni cikel v infrastrukturi?
    Promo Delo 3. 2. 2026 | 11:21
    Preberite več
    Kultura  |  Oder
    Vredno branja

    Februarja v Kranju Prešernov smenj in Krančkov karneval

    8. februar v Kranju je edinstveno doživetje, kakršnega ne ponuja nobeno drugo mesto v Sloveniji.
    Promo Delo 30. 1. 2026 | 08:39
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    GRADBENIŠTVO

    Eden največjih gradbenih koncernov v Evropi krepi ekipo v Sloveniji

    V slovenski podružnici koncerna STRABAG gradijo prihodnost gradbeništva in iščejo nove sodelavce, ki želijo napredek spreminjati v vsakodnevno delo.
    Promo Delo 21. 1. 2026 | 10:53
    Preberite več
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    Več miru za vas, več varnosti za vaše starše doma – brezplačna E-oskrba

    Ali vas skrbi, ko so vaši starši sami doma? Kaj bi se zgodilo, če bi padli in ne bi mogli poklicati na pomoč?
    Promo Delo 30. 1. 2026 | 11:06
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    40 let ustvarjanja voditeljstva in vpliva na IEDC – Poslovni šoli Bled

    Že skoraj štiri desetletja IEDC – Poslovna šola Bled razvija voditelje, ki puščajo sled v gospodarstvu, svojih skupnostih in širši družbi.
    Promo Delo 30. 1. 2026 | 15:03
    Preberite več
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Zimske počitnice brez snega: novo evropsko velneško središče

    Zimske počitnice že dolgo niso več samoumevno bele.
    Promo Delo 4. 2. 2026 | 13:00
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    To so najbolj skrite nevarnosti našega doma

    Varen dom se začne pri zraku in drobnih navadah, nadaljuje pa z rešitvami, ki olajšajo zaplete in škodo.
    Promo Delo 2. 2. 2026 | 08:20
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Artroza: kako jo učinkovito reševati s fizioterapijo?

    Artroza je progresivna nevnetna bolezen, ki doleti milijone ljudi po vsem svetu in lahko močno vpliva na kakovost življenja, če ni ustrezno obravnavana.
    Promo Delo 3. 2. 2026 | 08:15
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Like
    Vredno branja

    Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

    ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
    18. 12. 2025 | 13:01
    Preberite več

