Organizatorko kmečkega protesta zastopa Franci Matoz

Protest kmetov, ki se bodo danes zbrali pred državnim zborom, bo v razgretem ozračju predvolilne kampanje političnih strank hočeš nočeš politični dogodek, ki bo pripomogel predvsem k mobilizaciji volilnega telesa na desnici in manj k reševanju resničnih težav slovenskega kmetijstva. Boštjan Slemenšek, predsednik Združenja slovenske kmečke iniciative (v nadaljevanju kmečka iniciativa), ki protest organizira, zanika povezave združenja s stranko SDS, a članstvo Francija Matoza, odvetnika SDS in njenega predsednika Janeza Janše, v upravnem zboru kmečke iniciative govori drugače.

Boštjan Slemenšek je za Delo potrdil, da je Matoz odvetnik kmečke iniciative. Pravi, da so ga k sodelovanju povabili kmalu po ustanovitvi, ko so zaradi izvedbe različnih akcij, tudi odstranitve prometnih znakov za prepoved vožnje s traktorji po novi gorenjski obvoznici, dobili upravno sankcijo in potrebovali pravno pomoč pri pripravi pritožbe. Fotografije na spletni strani kmečke iniciative kažejo, da je bil Matoz prisoten že na volitvah v organe društva 30. junija 2024.