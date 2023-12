Osnutek podnebnega dogovora ne omenja odprave fosilnih goriv

Novi osnutek zaključnega dogovora podnebne konference v Dubaju, ki ga je predsedstvo konference objavilo pred uro, poziva k zmanjšanju proizvodnje in potrošnje fosilnih goriv »na pravičen, urejen in enakopraven način, ter doseg podnebne nevtralnosti do, pred ali okoli leta 2050, skladno z znanostjo.« Odprave fosilnih goriv ne omenja.

Osnutek je precejšnje razočaranje, so komentirali strokovnjaki iz različnih organizacij. A pričakujejo, da to ne bo zadnja verzija besedila.

Prejšnje različice besedila so vključevale več možnosti odprave fosilnih goriv. Za to se med drugim zavzemajo podnebni aktivisti, nizko ležeče otoške države in tudi EU. Največje naftne proizvajalke, zlasti Savdska Arabija, Irak in druge države v skupini Opec, pa nasprotujejo vsakršni omembi fosilnih goriv – tako odpravi kakor postopnemu opuščanju – v končnem besedilu sporazuma.

Več sledi.