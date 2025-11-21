Osnutek zaključnega dokumenta Cop30 brez načrta za prehod od fosilnih goriv

Po včerajšnjem požaru na prizorišču podnebne konference v Belému (Cop30), ki je prekinil pogajanja v najbolj pereči fazi, je brazilsko predsedstvo Cop30 danes zjutraj objavilo nove osnutke zaključnih dokumentov, tudi ključnega dokumenta Mutirão, v katerem pa načrt za prehod od fosilnih goriv ni več omenjen. Prejšnji osnutek dokumenta je to možnost vključeval.

Predsedstvo se je za umik navedbe menda odločilo, ker so v četrtek, še preden je na Copu izbruhnil požar, nekatere države, ki nasprotujejo takšnemu načrtu (Savdska Arabija, Rusija, Indija), zagrozile, da bodo v primeru vključitve načrta v sklepni dokument zapustile pogajanja.

Načrt za prehod od uporabe fosilnih goriv, ki bi pomenil korak naprej od dogovora na podnebni konferenci v Dubaju pred dvema letoma, je doslej podprlo 82 držav.

Požar je izbruhnil v afriškem paviljonu, domnevno zaradi napake v električni napeljavi. FOTO: Douglas Pingituro/Reuters

Skupina 29 držav, podpornic načrta, je zavrnila zadnji osnutek sklepnega dokumenta Mutirão. V pismu, ki so ga poslale predsedstvu Cop 30, so zapisale, da »ne morejo podpreti izida, ki ne vključuje načrta« za fosilna goriva, ter »odločno« pozvale k »revidiranju predloga«.

Pismo skupine 29 držav brazilskemu predsedstvu podnebne konference. FOTO: Delo

»Izražamo globoko zaskrbljenost glede trenutnega predloga, ki je v obravnavi in je po načelu vzemi ali pusti ... Ne moremo podpreti izida, ki ne vključuje načrta ... Spoštljivo, a odločno zahtevamo, da predsedstvo predstavi spremenjen predlog ... Uspeh predsedstva bo v predstavitvi uravnoteženega in naprednega izida, namesto da od drugih zahteva, naj sprejmejo le tisto, kar so pripravljeni dovoliti najmanj ambiciozni.«

Med podpisnicami pisma so Avstrija, Belgija, Čile, Hrvaška, Kolumbija, Kostarika, Hrvaška, Češka, Estonija, Finska, Francija, Nemčija, Gvatemala, Honduras, Islandija, Irska, Liechstenstein, Luksemburg, Marshallovi otoki, Mehika, Monako, Nizozemska, Panama, Palau, Španija, Švedska, Švica, Združeno Kraljestvo, Vanuatu in – Slovenija.