Gaza se je spremenila v »strupeno puščavo«. Na več kot 99 odstotkih palestinskega ozemlja so zaznali kazalnike morebitne onesnaženosti okolja zaradi izraelskih vojaških napadov, ugotavlja humanitarna organizacija Oxfam v novem poročilu, navaja BBC.

Težke kovine, ostanki eksplozivnih sredstev, azbest iz porušenih stavb, dioksini in biološka onesnaževala ogrožajo Palestince že zdaj, posledice pa bi lahko občutili še desetletja.

Izvršni direktor organizacije Oxfam International Amitabh Behar je opozoril, da je vojna bistveno poslabšala okoljske razmere, nujne za varnost in preživetje ljudi. Izrael je obtožil »okoljskih vojnih zločinov« v okviru »genocida, ki še vedno poteka v Gazi«.

Izraelsko veleposlaništvo v Združenem kraljestvu se je odzvalo, češ da poročilo »ne dosega strokovnih standardov«. Izrael obtožbe o genocidu v postopku pred Meddržavnim sodiščem zavrača kot neutemeljene in vztraja, da je njegova vojaška operacija dejanje samoobrambe po Hamasovem napadu 7. oktobra 2023 ter da sprejema ukrepe za zaščito civilistov.

Več kot 61 milijonov ton ruševin

Oxfam in britanska organizacija Conflict and Environment Observatory (Ceobs) sta pri pripravi doslej najobsežnejšega poročila o okoljskih posledicah treh let vojne v Gazi uporabila satelitske posnetke, prostorske analize, daljinsko zaznavanje in druge javno dostopne podatke.

Po navedbah posebnega poročevalca Združenih narodov je bilo v slabih dveh letih na Gazo odvrženih več kot 200.000 ton eksploziva, kar ustreza skupni energiji približno 13 jedrskih bomb, kakršna je bila odvržena na Hirošimo.

Izraelsko veleposlaništvo v Združenem kraljestvu je sporočilo, da poročilo »ne dosega strokovnih standardov«. FOTO: Mahmoud Issa/Reuters

Program Združenih narodov za okolje (UNEP) je lani ocenil, da je zaradi izraelskih vojaških operacij nastalo več kot 61 milijonov ton ruševin, od katerih bi jih približno 15 odstotkov lahko pomenilo veliko tveganje za onesnaženje z nevarnimi snovmi.

Avtorica poročila Lama Abdul Samad je za BBC opozorila na dolgotrajne zdravstvene posledice. Med prebivalci Gaze je pričakovati porast bolezni dihal, rakavih obolenj, poškodb organov, prirojenih nepravilnosti in mrtvorojenih otrok.

Odplake pronicajo v podtalnico in odtekajo v morje

V Gazi ne deluje nobena od šestih čistilnih naprav za odpadne vode. Neprečiščene odplake pronicajo v podtalnico in odtekajo v Sredozemsko morje. Razmere so dodatno poslabšala zimska neurja, zaradi katerih se odpadne vode razlivajo po ulicah in šotorskih naseljih.

Ugotavljanje obsega onesnaženosti otežujejo uničeni laboratoriji, izraelske omejitve vnosa specializirane opreme in prihoda znanstvenikov ter varnostne razmere. BBC je za odziv zaprosil izraelsko vojsko.

Oxfam poziva k celoviti in neodvisni okoljski presoji pred začetkom sanacije, pri čemer bi bilo treba posebno pozornost nameniti zaščiti delavcev.

Izraelsko veleposlaništvo poročilu očita metodološke pomanjkljivosti in uporabo »nepreverjenih predpostavk«. Po njegovem mnenju avtorji pri presoji onesnaženosti tal in podtalnice niso upoštevali vpliva več sto kilometrov predorov, ki jih je izkopal Hamas.

Med prebivalci Gaze je pričakovati porast bolezni dihal, rakavih obolenj, poškodb organov, prirojenih nepravilnosti in mrtvorojenih otrok. FOTO: Omar Al-qattaa/AFP

Petkrat več kroničnih kožnih bolezni

Zdravniki v Gazi poročajo o porastu akutnih okužb dihal zaradi prahu iz ruševin in sežiganja odpadkov, bolezni prebavil pa povezujejo z onesnaženo vodo in slabimi sanitarnimi razmerami.

Palestinski dermatolog Alaa Abu Hajar je od začetka vojne zaznal petkratno povečanje števila primerov kroničnih kožnih bolezni, kar pripisuje onesnaženosti okolja ter prenatrpanim in nehigienskim življenjskim razmeram.

»Po ulicah so glodavci, smeti in razlite odplake. Žal so najbolj prizadeti otroci,« je dejal.

Na posledice onesnaženosti opozarjajo tudi kmetje in ribiči, ki ne morejo več zagotavljati zdravstveno neoporečne hrane. »Ko spustimo mreže, vanje ujamemo ruševine in smeti. To škoduje morskemu okolju, prizadete so ribe, posledice pa občutimo tudi ribiči,« je za BBC povedal ribič Abu al-Abed Sultan.

Obnova Gaze ostaja negotova

Od začetka vojne je bilo po podatkih zdravstvenega ministrstva v Gazi, ki ga vodi Hamas in katerega podatke Združeni narodi ocenjujejo kot zanesljive, ubitih najmanj 74.746 Palestincev. Humanitarne razmere ostajajo izjemno težke.

Izrael obsežno obnovo Gaze pogojuje s popolno razorožitvijo Hamasa in drugih palestinskih oboroženih skupin. Hamas je julija sprejel načrt Odbora za mir pod vodstvom ZDA, po katerem bi se odpovedal orožju v zameno za umik izraelskih enot, vendar je izraelska vlada predlog ocenila kot nezadosten.