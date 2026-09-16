Ozonska plast okreva, a letošnja ozonska luknja hitro raste

Ob mednarodnem dnevu ohranjanja ozonske plasti meritve prinašajo dvojno sporočilo: dolgoročni trend je spodbuden, letošnja ozonska luknja nad Antarktiko pa se je povečala hitreje kot običajno. Ob mednarodnem dnevu ohranjanja ozonske plasti, ki ga zaznamujemo 16. septembra, Svetovna meteorološka organizacija (WMO) in evropska služba Copernicus opozarjata na pomen nadaljnjega spremljanja zaščitnega ovoja Zemlje. Medtem ko podatki za leto 2025 potrjujejo njegovo dolgoročno okrevanje, se je antarktična ozonska luknja letos razvila nekoliko prej in se razširila nad povprečje. Po podatkih Copernicusove službe za spremljanje ozračja (CAMS) je površina ozonske luknje konec avgusta 2026 presegla 15 milijonov kvadratnih kilometrov, kar je več od površine Antarktike. Do 12. septembra je narasla na ...