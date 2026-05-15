Padajo rekordi, Nemčija največja izvoznica plastičnih odpadkov

Evropa je leta 2025 izvozila rekordne količine plastičnih odpadkov, pri čemer sta bili največji izvoznici Nemčija in Združeno kraljestvo. Velik del odpadkov je končal v Turčiji ter državah jugovzhodne Azije, kar znova odpira vprašanja o učinkovitosti evropske politike recikliranja in o prenosu okoljskih bremen v države z manj strogo zakonodajo. To naj bi evropska zakonodaja namreč preprečevala.

Nekoč je veljalo, da večina odpadne plastike potuje na Kitajsko. Od tam so namreč vozile ladje s plastičnimi izdelki, da se ladje niso vračale prazne, pa so jih napolnili z odpadki. Pred leti pa je Kitajska prepovedala uvoz mešanih plastičnih odpadkov, kar je veliko evropskih držav spravilo v resne težave.

Po podatkih raziskave organizacije Basel Action Network (BAN) in novinarske skupine Watershed Investigations, ki jo povzema britanski Guardian, je Nemčija leta 2025 v tujino izvozila približno 810.000 ton plastičnih odpadkov. Združeno kraljestvo je sledilo s 675.000 tonami izvoza, kar je največ v zadnjih osmih letih.

Na ravni Evropske unije je izvoz plastičnih odpadkov dosegel približno 1,5 milijarde kilogramov letno. Približno polovica tega izvoza je bila namenjena državam zunaj Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD).

Turčija največja prejemnica

Največ evropskih plastičnih odpadkov je končalo v Turčiji, ki ostaja največja uvoznica teh odpadkov iz EU. Med pomembnejšimi prejemnicami so še Malezija, Indonezija in Vietnam.

Plastika se ne razgradi, temveč razpade na manjše delce. FOTO: Borut Tavčar

Po ugotovitvah raziskave se je izvoz v Turčijo in druge države zunaj OECD izrazito povečal po letu 2023. Organizacija BAN porast povezuje predvsem z visokimi cenami energije v Evropi, zaradi katerih je domače recikliranje postalo manj donosno. Nekateri obrati za predelavo plastike so zmanjšali proizvodnjo ali prenehali delovati, izvozniki pa so iskali cenejše možnosti obdelave v tujini.

Izvoz plastičnih odpadkov iz EU v države zunaj OECD se je tako povečal s povprečnih 39,6 milijona kilogramov na mesec leta 2021 na približno 45 milijonov kilogramov decembra 2025.

EU zaostruje pravila

Evropska unija želi tokove plastičnih odpadkov omejiti z novo uredbo o pošiljkah odpadkov. Od novembra 2026 države članice praviloma ne bodo več smele izvažati plastičnih odpadkov v države zunaj OECD, razen če bodo te države dokazale, da jih lahko trajnostno in varno obdelujejo.

Polja odpadne plastike v Jadranu. Največ plastičnih odpadkov pride v morje s kopnega po rekah ali pa jo tja odnese veter. FOTO: GG/Slovenske Novice

Države so morale do februarja 2025 Evropski komisiji sporočiti interes za nadaljnji uvoz nenevarnih odpadkov. Komisija navaja, da je prošnjo oddalo 32 ozemelj, med njimi tudi dve po izteku roka. Ukrep je del širše evropske strategije krožnega gospodarstva, s katero želi EU povečati domače zmogljivosti recikliranja in zmanjšati odvisnost od izvoza odpadkov.

Le majhen delež plastike se reciklira

Evropska agencija za okolje medtem opozarja, da je bilo doslej recikliranih le približno devet odstotkov vse proizvedene plastike, okoli 12 odstotkov pa sežganih. Preostanek pogosto konča na odlagališčih ali v okolju.

Okoljske organizacije opozarjajo, da lahko nepravilna obdelava plastičnih odpadkov povzroči onesnaženje tal in voda, odprto sežiganje odpadkov ter zdravstvena tveganja za lokalno prebivalstvo.

Razprava o izvozu plastičnih odpadkov se zato vse bolj osredotoča na vprašanje, ali Evropa z izvažanjem odpadkov dejansko rešuje problem ali pa predvsem prenaša okoljsko breme v države z manj strogimi okoljskimi standardi.