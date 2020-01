Palau prepovedal uporabo sončne kreme s toksičnimi sestavinami

Palau je majhna otoška država med Avstralijo in Japonsko na zahodu Tihega oceana. FOTO: Shutterstock

Da bi zaščitili korale, so v državici Palau v Tihem oceanu danes prepovedali prodajo in uporabo sončne kreme s strupenimi sestavinami. Prav tako so na območju, ki meri približno 500.000 kvadratnih kilometrov, prepovedali tudi ribolov v komericalne namene, poroča BBC. Prepoved je nujna za prihodnost Palaua, na katerega okolje že močno vpliva množica obiskovalcev.O prepovedi prodaje in rabe kreme s toksičnimi sestavinami, tudi oksibenzonom, so se sicer pogovarjali že lani, s 1. januarjem pa jo tudi uzakonili. Palau je tako postala prva država, ki je s sprejetjem strogih ukrepov za zaščito okolja uvedla tovrstno prepoved.Predsednikje dejal, da morajo spoštovati okolje, saj je izvor življenja. Otok Palau je zelo priljubljena turistična destinacija, ki jo vsako leto obišče na tisoče navdušenih potapljačev. Otočje je tako že začelo plačevati visoko ceno, saj množice uničujejo korale in drugi morski živelj. Laguna Rock Islands na Palau je po poročanju BBC uvrščena na seznam Unescove svetovne dediščine.Prepoved uporabe in prodaje velja za sončne kreme, ki vsebujejo katero od desetih toksičnih sestavin. Če bodo pri turistih našli mazilo, jih bodo kaznovali s približno 1000 dolarjev denarne kazni. Kreme bodo zaplenili. Kot je ocenil predsednika države Palau, računajo, da bodo zaplenitve in denarne kazni preprečile uporabo sončnih krem v prihodnosti.Znanstveniki opozarjajo, da kemikalije, ki jih vsebujejo nekatere sončne kreme in drugi izdelki za nego kože, zelo škodujejo življenju v morju, še posebej so strupene za koralne grebene. »Ko nam znanost pokaže, da je določena praksa škodljiva za koralne grebene, populacijo rib ali sam ocean, moramo to sprejeti mi, pa tudi naši obiskovalci,« je še dodal Remengesau.Uporaba sončnih krem s toksičnimi sestavinami sicer upada. Lani so sporne sestavine strokovnjaki našli v približno polovici pregledanih mazil. Ko so na Havajih napovedali, da bodo leta 2021 uvedli podobno prepoved, so se oglasili proizvajalci sončnih krem in zatrdili, da so njihove popolnoma varne za korale. Prepoved naj bi kmalu uvedli tudi na Deviških otokih in karibskem otočku Bonaire.Palau je majhna otoška država med Avstralijo in Japonsko na zahodu Tihega oceana, ki leži približno 500 kilometrov vzhodno od Filipinov. Z 21.000 prebivalci je ena najmlajših in najmanj naseljenih držav na svetu.