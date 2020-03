Pametna omrežja so še daleč, še števci niso vsi zamenjani

»Postavitev sistema naprednega merjenja je za uporabnike distribucijskega omrežja električne energije, vse igralce na trgu in širšo skupnost zelo pomembna. To je temeljni gradnik pametnih omrežij,« pravijo v Elektru Maribor. A to je začetek, vse mora biti povezano v širši sistem, ki skrbi za takojšnjo izravnavo proizvodnje s porabo. Pri tem pa je Slovenija še na začetku.»Pogoj za pametna omrežja je uporaba naprednih informacijskih tehnologij in povezava podpornih sistemov v distribucijskem omrežju. Da postane omrežje 'pametno', mora biti opremljeno z ustreznimi elektronskimi napravami (pametnimi števci, krmilniki, ...