FOTO:Parkirišča za vse, ne za avtomobile

Občina Cerknica se letos pridružuje občinam organizatorkam Evropskega tedna mobilnosti . Dogodek se vse od leta 1998, ko je bil kot »Dan brez avtomobila« prvič organiziran v Franciji, sedaj vsako leto odvija od 16. do 22. septembra. »Za vse sodelujoče je ETM odlična priložnost, da pokažemo svoja prizadevanja za varstvo okolja,« pravijo tudi v Cerknici.Aktivnosti letošnjega Evropskega tedna mobilnosti bodo v 78 občinah potekale pod geslom »Izberi čistejši način prevoza!« Občina Cerknica bo tako v tem tednu na več lokacijah naselja Cerknica izvedla več dejavnosti, prava posebnost pa bodo delavnice, ki jih bodo izvajali na treh lokacijah parkirišč. V tednu od 16. do 22. septembra parkirišča ne bodo na voljo za parkiranje osebnih avtomobilov, ampak bodo s spremenjeno rabo prostora namenjena igri, sprostitvi, likovnim delavnicam, bralnim uricam in podobnemu.Delavnice bodo namenjene vsem občanom, še posebej otrokom, zato se nam pridružite na Taboru, pri Osnovni šoli Notranjski odred Cerknica in pri Zdravstvenem domu Cerknica.»Za vse tiste, ki se težje odločimo za premagovanje krajših razdalj s hojo, pa bomo na več kot petnajstih lokacijah zarisali talne označbe. S tako imenovanimi Peš kažipoti bomo podali informacije o razdaljah in času hoje, ki ga potrebujemo, da opravimo pot od lokacije označbe do druge bolj obiskane lokacije v naselju Cerknica, Begunje in Rakek. Naš namen je, da s podanimi informacijami občane spodbudimo k uporabi trajnostnih oblik mobilnosti. Opustimo uporabo osebnega avtomobila za premagovanje krajših razdalj in ne obremenjujmo okolja po nepotrebnem,« še pozivajo v Cerknici.Prav tako pa bodo vse občane in druge mimoidoče, o pozitivnih vplivih uporabe trajnostnih oblik mobilnosti, opozarjale in spodbujale tri informacijske table.»S sodelovanjem na Evropskem tednu mobilnosti boste pokazali svoje prizadevanje za okolje in prispevali k ozaveščanju o pomenu izbire čistejših načinov prevoza,« pravijo v Cerknici. O dogodkih bodo občani obveščeni prek objave napovednika dogodkov na občinski spletni strani, na Facebook strani »ETM Cerknica 2020« in aplikaciji občina Cerknica.Pri izvedbi Evropskega tedna mobilnosti bodo poleg zaposlenih na občini Cerknica sodelovale tudi druge organizacije, še posebej pa bo aktivno sodelovala Osnovna šola Notranjski odred Cerknica, vrtec Martin Krpan Cerknica, Notranjski regijski park , Zavod sopotniki, zavod za medgeneracijsko sodelovanje in podjetje Envirodual, trajnostno okoljsko in energetsko upravljanje, raziskave in izobraževanje.