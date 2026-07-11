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    Okolje

    Pas od Slovenj Gradca proti Novemu mestu zajelo neurje

    Uprava za zaščito in reševanje je naštela 14 dogodkov, od ponekod poročajo tudi o toči. V Dalmaciji pa imajo hude požare.
    Za zdaj nevihte še nimajo hujših posledic. FOTO: Jure Eržen
    Galerija
    Za zdaj nevihte še nimajo hujših posledic. FOTO: Jure Eržen
    R. I.
    11. 7. 2026 | 19:13
    11. 7. 2026 | 19:51
    3:17
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    Del Slovenije je nekaj pred 15. uro zajelo neurje z močnim vetrom. Največ dogodkov so regijski centri Uprave RS za zaščito in reševanje zabeležili na območju Novega mesta, in sicer 11 od skupno 14. O nevšečnostih zaradi vremena poročajo tudi iz Celja in Slovenj Gradca.

    Veter je podrl nekaj dreves, odkril ostrešja dveh objektov in poškodoval daljnovod elektrodistribucije, so našteli v upravi za zaščito in reševanje. Meteorna voda je ogrožala počitniške objekte.

    Na terenu je devet prostovoljnih gasilskih enot. Sanacija posledic je še v teku.

    Ob tem na strani neurje.si poročajo o toči v Dramljah nekaj pred 16. uro, podobna poročila so tudi iz Pletovarij. Ko so napovedali že dopoldne, se Slovenija danes nahaja na robu območja visokega zračnega tlaka. »Ob dnevnem segrevanju in obilici vlage v ozračju bodo popoldne predvsem v severni in vzhodni Sloveniji nastajale posamezne nevihte, ki lahko lokalno prinesejo močnejše nalive, sunke vetra in manjšo točo,« so napovedali.

    Nekoliko večja verjetnost za razvoj močnejših neviht bo na Koroškem, Štajerskem in v Podravju, proti večeru pa tudi na Dolenjskem. Nad Pomurjem ni izključena kakšna izrazitejša nevihta (v večernih urah).

    V ozračju bo čez dan na voljo precej konvektivne energije (CAPE), zato bodo imele nevihte ugodne pogoje za razvoj. Pomikale se bodo večinoma v smeri od severozahoda proti jugovzhodu. Drugod po Sloveniji bo prevladovalo pretežno sončno in vroče poletno vreme, so še napovedali.

    Vremenoslovci za danes zvečer napovedujejo še nekaj krajevnih neviht, v drugem delu noči pa se bo ozračje umirilo. Ponekod v notranjosti bo po nižinah nastala kratkotrajna megla. V nedeljo bo povečini sončno.

    Hrvaški gasilci se borijo s požarom na Korčuli

    V Sloveniji še vedno velja opozorilo za veliko požarno ogroženost, kljub padavinam.

    Hrvaški gasilci pa se spopadajo z velikim požarom, ki je danes popoldan izbruhnil na območju Blata na otoku Korčula. Poleg gasilcev se z ognjem borijo tri letala za gašenje kanader in en air traktor, je sporočila Hrvaška gasilska zveza (HVZ). Gasilci poleg tega gasijo še požar pri Grebaštici južno od Šibenika.

    Gašenje požara na Korčuli ovira močan veter, državna cesta med mestoma Korčula in Vela Luka pa je zaradi požara zaprta, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina.

    Popoldan je zagorelo tudi pri Grebaštici južno od Šibenika. Tam požar gasi več deset gasilcev. Zaprosili so tudi za pomoč dveh kanaderjev in air traktorja, poroča Hina.

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