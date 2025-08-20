  • Delo d.o.o.
    PREMIUM   D+   |   Okolje

    Paul Behrens: Na rastlinsko prehrano bomo prešli tako ali drugače

    Sprememba prehranjevanja je najbolj učinkovit ukrep za zmanjšanje vplivov in povečanje odpornosti agroživilskega sistema.
    Prehranjevanje je tudi zdravstveno vprašanje, večina raziskav kaže, da bi morali zmanjšati uživanje rdečega mesa in da je rastlinska prehrana preprosto bolj zdrava za ljudi. FOTO: Leon Vidic/Delo
    Prehranjevanje je tudi zdravstveno vprašanje, večina raziskav kaže, da bi morali zmanjšati uživanje rdečega mesa in da je rastlinska prehrana preprosto bolj zdrava za ljudi. FOTO: Leon Vidic/Delo
    Maja Prijatelj Videmšek
    20. 8. 2025 | 12:00
    20. 8. 2025 | 12:17
    18:26
    Paul Behrens je profesor na raziskovalnem inštitutu Oxford Martin School, ki deluje v okviru oxfordske univerze. Na inštitutu, kjer se ukvarjajo z »iskanjem rešitev za najbolj pereče teme 21. stoletja«, predava o prihodnosti trajnostne prehrane. Je eden najpogosteje citiranih znanstvenikov s področij trajnostne prehrane ter rabe zemljišč in upravljanja pokrovnosti tal ter avtor več knjižnih del popularne znanosti.

    Agroživilski sistem je eden glavnih povzročiteljev podnebnih sprememb, hkrati pa ena od njihovih največjih žrtev. Kako rešiti ta problem?

    Agroživilski sistem je največji povzročitelj izgube biotske raznovrstnosti in drugi največji povzročitelj podnebnih sprememb. Poleg tega je največji povzročitelj sprememb rabe zemljišč ter onesnaževanja z dušikom in fosforjem. Postaja pa tudi največji vir onesnaževanja zraka, saj se z razogljičenjem energetskega sistema aerosoli in delci iz kmetijstva uveljavljajo kot glavni onesnaževalci zraka.

    Za zmanjšanje vplivov agroživilskega sistema in povečanje njegove odpornosti so potrebni trije ukrepi: sprememba prehranjevanja, zmanjšanje količine zavržene hrane in izboljšave v proizvodnji hrane. Ta področja imenujemo velika prehranska preobrazba. V državah z visokimi dohodki, kamor spada tudi Slovenija, je daleč najbolj učinkovit ukrep sprememba prehrane. Raziskava, ki smo jo opravili v državah z visokimi dohodki, je pokazala, da bi s prehodom na pretežno rastlinsko prehrano – to ne pomeni popolne odpovedi mesu, ampak recimo en burger na dva tedna, še vedno je dopuščeno uživanje mlečnih izdelkov, jajc in drugih živalskih proizvodov – zmanjšali izpuste toplogrednih plinov za 61 odstotkov. Ker bi s tem prihranili veliko zemljišč, bi lahko v njih vezali ogljik, če bi jih ponovno pogozdili. S tem bi podvojili koristi.

    Zmanjšanje količine zavržene hrane je dobrodošlo, vendar ga je zelo težko doseči, ne opažamo veliko napredka na tem področju. Poleg tega so potencialne koristi manjše kot pri spremembi prehrane. Sprememba prehrane prinaša veliko večje koristi, saj živali običajno »zavržejo« od 80 do 90 odstotkov kalorij in veliko beljakovin, s katerimi jih hranimo. Gre torej za desetkratno razliko.

    Prihajamo v obdobje, ko se spoprijemamo z ekstremnimi vplivi podnebnih sprememb na agroživilski sistem. Podnebne spremembe že vplivajo na naraščanje cen hrane. Po eni od ocen bomo do leta 2035 imeli dodatno eno- do triodstotno inflacijo zaradi naraščanja cen hrane. V Združenem kraljestvu so leta 2023 približno tretjino inflacije povzročile podnebne spremembe. Menim, in podatki to potrjujejo, da podnebne spremembe že povzročajo politično nestabilnost. Da bi povečali odpornost, bomo potrebovali več zemljišč za pridelavo hrane. Pridobimo in ohranimo jih lahko z navedenimi ukrepi.

    Več iz teme

    prehranski sistempodnebne spremembeživinorejazeleni prehodrastlinsko prehranjevanjePaul Behrens

