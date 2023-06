Pet desetletij svetovnega dneva okolja

V nadaljevanju preberite:

Združeni narodi so pred petimi desetletji razglasili svetovni dan okolja. Odveč je razlaga, zakaj se je največja mednarodna organizacija za to odločila. Fraza, da je treba dvigniti zavest o tem ali onem, se je medtem oprijela številnih drugih mednarodnih dnevov. Problem okolja je pri tem nekoliko poseben. Če je cilj številnih mednarodnih dnevov možnost, da bi se s spremembo zavesti stanje izboljšalo, je okoljska škoda nepovratna. Širjenje zavesti, da bi se morali manj svinjati, nakopičene svinjarije ne bo odpravilo. Morski ekosistemi, ki jih je človeška nesnaga zdesetkala, si sami od sebe ne bodo opomogli. Številni ekosistemi, ne le morski, so na točki, ko jih lahko, paradoksalno, rešijo le premišljeni človeški posegi.