Pet milijonov evrov za obvezno cepljenje drobnice in goveda

Za zajezitev bolezni modrikastega jezika, ki je doslej prizadela 105 kmetij, bo država uvedla obvezno cepljenje drobnice in goveda. Začelo se bo januarja, morda pa že decembra. Stroške cepiva bo krila država, o pokritju stroškov cepljenja pa se kmetijsko ministrstvo še dogovarja, je po nujni seji odbora DZ za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano napovedala ministrica Mateja Čalušić.

Trenutno se pripravlja javno naročilo za izvajanje programa cepljenja. Odmerkov cepiva bo nekaj več kot milijon, kar bo zadostovalo za precepitev celotne populacije živine. Predvidena cena cepiv je pet milijonov evrov, je pojasnila Čalušićeva. »Cepivo bo na voljo letos, da se cepljenje lahko začne že januarja,« je dejala. Na seji odbora je bilo sicer izpostavljeno, da bo januarja prepozno in da bi živali morali začeti cepiti že decembra. Čalušićeva je dejala, da bodo strokovni sodelavci ministrstva preverili, ali je to izvedljivo.