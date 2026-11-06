Plastika v Tihem oceanu morda že spreminja barvo morja

Daleč v Tihem oceanu, med Havaji in Kalifornijo, se je na obsežnem morskem območju v zadnjih dveh desetletjih opazno spremenila barva vode. Postala je izraziteje modra in zelena. Čeprav se to morda sliši privlačno, so znanstveniki odkrili možen skrb vzbujajoč razlog: vse večje onesnaženje s plastiko, poroča CNN. To ugotavljajo v študiji, objavljeni včeraj v znanstveni reviji Communications Earth & Environment. Raziskavo so izvedli znanstveniki norveške univerze v Bergnu.

Premajhni, da bi jih videli s prosti očesom

Območje je znano kot velika pacifiška zaplata odpadkov. Gre za ogromno območje, kjer morski tokovi kopičijo plastične odpadke od starih ribiških mrež do embalaže hrane in pijače. Čeprav si ga ljudje pogosto predstavljajo kot velikanske plavajoče otoke smeti, velik del onesnaženja sestavljajo drobni delci mikroplastike, od katerih so številni premajhni, da bi jih videli s prostim očesom.

Kako plastika spreminja barvo morja?

Barva oceana je odvisna od snovi in organizmov v vodi, od mikroskopskih rastlinskih organizmov, imenovanih fitoplankton, do različnih morskih odpadkov, navaja CNN.

Dan Koestner, eden od avtorjev raziskave in strokovnjak za optične lastnosti oceana, je pojasnil, da doslej ni bilo dovolj raziskav o vplivu mikroplastike na barvo morske vode.

Zato je začel pripravljati mešanice plastičnih odpadkov in jih analizirati s svetlobo ter laserji, da bi ugotovil, kako mikroplastika vpliva na odbijanje in sipanje svetlobe. V naslednjem koraku je izračunal, kolikšna količina plastike bi bila potrebna, da bi spremembo barve zaznali sateliti.

Ko so v modele vključili plastiko, pa se je verjetnost nastanka modrozelenega odtenka, ki so ga zaznali sateliti, izrazito povečala. FOTO: Shutterstock

20 let satelitskih podatkov

Raziskovalci so analizirali 20 let satelitskih podatkov, zbranih med letoma 2002 in 2022. Ugotovili so, da se je na območju zaplate in v njeni okolici v primerjavi s preostalim oceanom izrazito povečala svetlost v modrem in zelenem delu svetlobnega spektra. Po njihovih ugotovitvah je voda zato verjetno dobila izrazitejši modrozeleni oziroma cian odtenek.

Znanstveniki so nato z računalniškimi simulacijami poskušali ugotoviti, kaj bi lahko povzročilo spremembo barve. Preverjali so tudi naravne dejavnike, med drugim spremembe količine in sestave fitoplanktona.

Ko so v modele vključili plastiko, pa se je verjetnost nastanka modrozelenega odtenka, ki so ga zaznali sateliti, izrazito povečala.

»Ugotovili smo, da mikroplastika ustvarja značilen svetlobni spekter oziroma barvo,« je pojasnil Shea Cheatham, soavtor raziskave in doktorski študent univerze v Bergnu.

Območje je znano kot velika pacifiška zaplata odpadkov. Gre za ogromno območje, kjer morski tokovi kopičijo plastične odpadke, od starih ribiških mrež do embalaže hrane in pijače. FOTO: Shutterstock

Neposredna povezava še ni potrjena

Kljub temu znanstveniki poudarjajo, da še ni dokončno dokazano, da so spremembe barve, zaznane s sateliti, neposredno in izključno posledica plastike.

Naslednji korak morajo biti neposredne meritve na območju velike pacifiške zaplate odpadkov, kar pa je logistično zahtevno in drago. Če bodo ugotovitve potrdili, bi lahko podobne metode uporabili tudi na drugih območjih oceanov z visokimi koncentracijami mikroplastike.

Koestner je dodal, da za zdaj nimajo dobre metode za merjenje količine teh zelo drobnih plastičnih delcev brez zamudnih in zahtevnih postopkov.

Kam izginejo milijoni ton plastike? Znanstveniki ocenjujejo, da vsako leto v oceane pride do približno 13 milijonov ton plastike. Toda na morski gladini so doslej odkrili le manjši del te količine, približno 250.000 ton. To neskladje strokovnjaki včasih imenujejo »paradoks manjkajoče plastike«. Del razlage bi lahko bil v razpadanju večjih plastičnih predmetov na izjemno drobne delce mikroplastike, ki jih je težko zaznati. »Še vedno ne znamo zadovoljivo pojasniti, kam vsa ta plastika dejansko izgine,« je dejal Cheatham.

Od morskih živali do ljudi

Mikroplastika lahko povzroča obsežno okoljsko škodo. Morske živali jo zaužijejo, nato pa se po prehranjevalni verigi prenaša tudi do ljudi. Znanstveniki so jo že odkrili v morski hrani, ki jo uživamo. Plastični delci lahko prenašajo tudi druga onesnaževala in vplivajo na sposobnost oceanov za prenos ter shranjevanje ogljika.

Možnosti zaznavanja plastičnih odpadkov s sateliti in brezpilotnimi letalniki so se v zadnjem desetletju precej izboljšale. Toda mikroplastika ostaja velik izziv, ker so njeni delci zelo majhni in pogosto pomešani s fitoplanktonom ter naravnimi morskimi delci.

Richard Thompson, profesor morske biologije na univerzi Plymouth v Angliji, ki ni sodeloval pri raziskavi, je opozoril, da je zaznavanje svetlobnega signala, povezanega posebej s plastiko, zelo zahtevno. Prav zato so nove ugotovitve pomembne.