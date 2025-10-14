Plastiko bo treba ustaviti pri viru

V nadaljevanju preberite:

Zapoved »ne onesnažuj« je po vsebini zelo povezana s svetopisemskimi zapovedmi, zlasti »ne ubijaj« in »ne laži«, toda svetovna politika se kljub temu ne zmore dogovoriti o koncu onesnaževanja s plastiko. Raziskovalci na posvetu Slovenija in Evropa za čiste vode so ugotavljali, da manjkajo nadzor, podatki, pa tudi definicija mikroplastike in standardi za raziskave.

Tudi zato skoraj v vseh 21 predstavljenih evropskih in nacionalnih projektih razvijajo inovativne pristope za zaznavanje in spremljanje plastičnih odpadkov ter njihovih razpadnih produktov v rekah, jezerih in morjih. Kamorkoli pridejo raziskovalci, najdejo plastiko, čeprav v mikrovelikosti, vendar metode vzorčenja niso standardizirane.