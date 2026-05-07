Mikroplastiko prepovedujemo v kozmetiki, a je že v možganih in krvi

Mikroplastiko so našli v možganih, oblogah žil, v pljučih, jetrih, placenti in drugih organih ljudi, a raziskav še ni dovolj za potrditev škodljivosti. Nanoplastika je še bolj problematična, pa tudi večja neznanka. Vse to je posledica proizvodnje plastike v preteklih zgolj 70 letih. Zdaj na svetu proizvedejo 400 do 450 milijonov ton plastike, za to porabijo pet odstotkov nafte, reciklirajo pa je le deset odstotkov, praviloma v izdelke nižje kakovosti.

To je le nekaj podlag za drugo srečanje raziskovalcev mikro- in nanoplastike Slovenije z namenom povezovanja znanosti z industrijo, na dogodku Mikroplastika za zajtrk z Andrejo Palatinus. Žiga Lampe iz GZS je opozoril, da se tema sliši zelo specifična, a mikroplastika se dotika praktično vseh vrst industrije. Sodelovanje med raziskovalci, gospodarstvom in politiko lahko zagotovi, da bo Slovenija primerno postavljena ob spremembah evropske politike. V EU se je nedavno zgodil velik premik od zelenega prehoda do konkurenčnosti, ki jo omogočajo višja produktivnost, inovacije in znanje.