Po neurju več sto odjemalcev brez elektrike, popoldne spet nevihte

Regijski centri za obveščanje so od sobote od 18. ure po državi našteli 182 dogodkov, povezanih z neurjem. Najhuje je bilo v severnem in osrednjem delu Slovenije. Na Vrhniki je drevo padlo na vojašnico, več vozil je ostalo v podvozih, na območju Slovenj Gradca pa je prek 600 odjemalcev ostalo brez elektrike. Nevihte so napovedane tudi za danes.

Kot je sporočila Uprava RS za zaščito in reševanje, so meteorne vode poplavljale stanovanjske in nestanovanjske objekte, sunki vetra pa so predvsem podirali drevesa. Po do sedaj zbranih podatkih je na terenu posredovalo 66 gasilskih enot, enote o poškodovanih ne poročajo.

Podobno vreme kot v soboto je pričakovati tudi danes. Sprva bo sončno, sredi popoldneva in zvečer pa bodo nastale posamezne plohe in nevihte, lokalno so možni močnejši nalivi, piši vetra in udari strel, hitro lahko narastejo hudourniški vodotoki, opozarja Agencija RS za okolje. Na Primorskem bo zapihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 33, na Goriškem in v Slovenski Istri do 36 stopinj Celzija.