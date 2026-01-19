Po sestanku z ministrstvom brez jasnih zagotovil o zaščiti kmetov in potrošnikov

Kmetijske organizacije na včerajšnjem sestanku z ministrico za kmetijstvo Matejo Čalušić niso dobile bolj jasnih zagotovil za zaščito slovenskih kmetov in potrošnikov v okviru trgovinskega sporazuma med EU in Mercosurjem. Predvidene varovalke po njihovem mnenju ne zadoščajo, na ministrstvu pa vztrajajo pri nasprotnem.

K sestanku s kmetijsko ministrico, na katerem bi predstavili in uskladili ukrepe za zaščito slovenskega kmetijstva v okviru sporazuma Mercosur, je prejšnji teden pozvala Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije (KGZS). Kot je takrat pojasnil predsednik zbornice Jože Podgoršek, je ključna zahteva najti ukrepe za zaščito bodisi v sporazumu bodisi z nacionalnimi ukrepi. Predvidene varovalke na evropski ravni po njihovem mnenju ne zadoščajo. Na KGZS so prepričani, da je sporazum škodljiv ne samo za kmete, ampak tudi za potrošnike, saj bo v EU prihajala hrana slabše kakovosti. Enako mnenje so v postopku pogajanj izrazile tudi okoljske in potrošniške organizacije ter stranka evropskih zelenih.

Po sestanku z ministrico je Podgoršek ocenil, da ta ni prinesel napredka glede jasnejših zavez za zaščito kmetov in potrošnikov. »Ministrstvo je zelo na kratko predstavilo štiri sklope nekaterih zaščitnih ukrepov, od kvot do nadzora ob uvozu izdelkov. Pridružujemo se drugim kolegom po drugih evropskih državah, da je največja težava to, da ne vemo, kako jih bomo izvajali. Tega ne ve niti evropska komisija, zato je strah tako velik.«