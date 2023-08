Pobude za uzakonitev obveznega zavarovanja hiš

Pri škodljivem delovanju voda je več vrst zavarovanja, od izliva vode, meteorne vode do poplav, ki vključujejo tudi podtalnico in plimovanje morja. Vsako je posebna postavka, to pa morajo zavarovalni agenti ali posredniki po direktivi o distribuciji zavarovalnih produktov (direktiva IDD) stranki natančno pojasniti. Pri tem je nenavadno, da banke pri hipotekarnih posojilih za stavbe na poplavnih območjih ne zahtevajo zavarovanja za primer poplave.

Direktiva IDD ​ureja vse načine prodaje zavarovanj, ne glede na to, ali vam zavarovalni produkt prodaja zaposleni pri prodajnem okencu zavarovalnice, ali zavarovanje kupujete po internetu, ali pa po zastopniku, ki ni nujno zaposlen v zavarovalnici. Tako bi morale vse stranke vedeti, kaj je zavarovano in kaj ni. A tudi tu so zanke. Če v vprašalnik zapišete, da je vašo hišo ali podjetje v preteklih petih letih že poplavilo, zavarovalnice ne sklenejo zavarovanja, pojasnjuje Arijana Lipovec, ki je pred leti napisala knjigo ABC zavarovanja.

Zavarovanje za izliv vode in poplavo ni isto

Kot pravi, je za primer poplav ali plazov zavarovanih katastrofalno malo podjetij in premoženja fizičnih oseb. Določene zavarovalnice zavarujejo tudi za vso škodo zaradi poplav ali plazov, vendar to ni poceni. Tudi zato se večina odloči za minimalno zavarovanje oziroma za požar, ki vključuje eksplozije, udar plovila, direktni udar strele in podobno, ali pa izliv vode, ki ne pokriva poplav ali plazov. To so posebne premije.

Dobiš, kar plačaš

Zavarovanje na polno vrednost za plaz in potres na ogroženem plazovitem območju za nadstandardno hišo s 182 kvadratnimi metri uporabnih površin, ocenjeno na 374.000 evrov, stane 850 evrov. Z zavarovanjem opreme, ki je vredna 300.000 evrov, pa premija zrase na 909 evrov. Premija za zavarovanje za primer poplave, spet na polno vrednost, bi znašala dodatnih tisoč evrov. A to je nadstandard, pravi Arijana Lipovec, in dodaja, da je mogoče s paketnimi popusti te cene znižati za 30 do 40 odstotkov.

Kot dodaja, imamo v Sloveniji kar bogato ponudbo zavarovanj, načeloma pa velja, da dobiš toliko, kot plačaš. Polno zavarovanje 10.000 evrov vrednega premoženja za primer poplave ali plazu stane med 50 in 70 evri in je dražje kot zavarovanje za požar ali za izliv vode. Arijana Lipovec meni, da bi moral vsak zavarovanec vedeti, kaj je podpisal. Poleg tega bi bilo dobro preveriti, kako so lastniki dobili gradbena dovoljenja, če hiš ni mogoče zavarovati. Banke bi lahko tudi preverile, na katerih območjih so stavbe, za katere dajejo posojila. Zdaj bodo terjale vračilo posojil za stavbe, ki jih je odneslo, pa niti zavarovane niso bile. Arijana Lipovec, pa tudi drugi, zato predlagajo državi, naj uzakoni obvezno zavarovanje, seveda s precej nižjimi premijami, kot je urejeno, na primer, v Avstriji, kjer se jim potem ni treba ubadati s takšnimi socialnimi težavami in iskanjem pomoči.

Kdor nima, naj dobi pomoč

»Niso krivi samo ljudje, ki jih ne zanima, kakšna zavarovanja imajo, za škodo so krive tudi ustanove, ki so izdale dovoljenja za gradnjo, regulacija strug in še kaj,« pravi Arijana Lipovec, ki tudi razume, da si vsi ne morejo privoščiti zavarovanj za primer poplave ali plazu. Starejši z nizkimi pokojninami ne morejo kar tako dati 400 evrov na leto, zato bi morali biti upravičeni do socialne pomoči in donacij. Drugače pa je s tistimi, ki imajo denar v nogavicah in ga ne vložijo v zavarovanje.

Lastniki poplavljenih avtomobilov bodo dobili odškodnino, če imajo vozilo kasko zavarovano. Če je avto poplavljen do strehe, gre na odpad. Električni aparati, kot so pečice, pralni stroji in podobno, bodo še uporabni, če jih je poplavilo do 20 centimetrov. Višja voda že doseže vitalne dele naprave. Najhuje je tistim, ki so imeli novo kuhinjo še v kleti. Vendar 10.000 evrov pokrije tudi ta strošek. Arijana Lipovec opozarja tudi na to, da če je streha stara nad 20 let, je že vsaj 50-odstotno odpisana. Premije je zato treba posodabljati na novo vrednost.

Podjetja imajo bolj fleksibilno ponudbo, lahko se odločijo tudi za zavarovanje za škodo nad 50.000 evrov in podobno. Vendar je tega zelo malo, kljub dobičkom. Podjetja dajo osnovne podatke, naloga posrednika pa je, da izračuna, kakšna je lahko škoda, če se utrga oblak.