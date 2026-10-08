Pod krinko strokovnosti širijo znanstveno ovržene teze o podnebnih spremembah

Na Institutu Jožef Stefan (IJS) je v torek potekala konferenca Miti in resnice o varovanju okolja, na kateri so bili osrednji govorci kritiki razogljičenja in zanikovalci znanstvenega konsenza, da je glavni vzrok globalnega segrevanja kurjenje fosilnih goriv. Med njimi sta bila tudi soavtor spornega poročila za Trumpovo administracijo in izraelski astrofizik.

Danes bodo isti govorci, vključno z omenjenima, nastopili na posvetu v državnem svetu, za katerega so nevladne organizacije državni svet pozvale, naj ga odpove. Kako ena vodilnih raziskovalnih institucij in državni svet odgovarjata na legitimiranje podnebnega skepticizma?