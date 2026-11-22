Pogajanja na vrhu podnebne konference COP31 v turški Antalyi se danes nadaljujejo. Države v podaljških skušajo doseči nov globalni podnebni sporazum.

Danes so objavili nov osnutek sporazuma, za katerega Turčija in Avstralija kot sopredsedujoči upata, da bo premostil razlike med državami. Čeprav osnutek še vedno ne vsebuje konkretne omembe »prehoda od fosilnih goriv«, pa priznava prejšnjo zavezo držav, da bodo ravno to storile že pred tremi leti. Tako osnutek prvič priznava, da svet ni na pravi poti za dosego ključnega cilja, da se segrevanje omeji na manj kot 1,5 stopinje Celzija, navajajo tuji mediji.

EU in pacifiške države so nasprotovale umiku fosilnih goriv iz osnutka besedila. Le nekaj ur pred objavo novega besedila je evropski komisar za podnebje Wopke Hoekstra dejal, da če Unija ne bo dobila »tistega, kar je potrebno v smislu podnebnih ukrepov … potem sporazuma ne bo«. V okviru zadnjega poskusa za pripravo sprejemljivega besedila sta se v soboto ločeno sestali Evropska unija in Savdska Arabija – ki sta bili globoko razdeljeni glede prihodnosti fosilnih goriv –, da bi poiskali kompromis. Savdska Arabija je nasprotovala kakršnikoli omembi fosilnih goriv v zaključnem sklepu konference. Ob tem prav tako ni želela odstopiti od stališča, da se vanj vnese priporočilo glede uporabe tehnologij za zajemanje in shranjevanje ogljika, ki ga civilna družba označuje za problematičnega in kot izgovor za nadaljnjo rabo fosilnih goriv.

Nad najnovejšo različico sporazuma bo verjetno razočarana afriška skupina, saj ne vsebuje konkretnih zneskov za prilagajanje podnebnim spremembam, temveč to odločitev prepušča prihodnjim srečanjem.

Če države ne bodo dosegle soglasja – kot to zahteva postopek podnebnih pogajanj ZN –, bi se pogajanja lahko prekinila do naslednjega leta. To se je od začetka podnebnih srečanj COP leta 1995 zgodilo le enkrat.

Osnutek sporazuma, ki je bil predstavljen v začetku tega tedna, je pozival k hitrejšemu opuščanju fosilnih goriv, vendar je druga, okrnjena različica, objavljena v četrtek, izključila vse omembe premoga, nafte in plina – kar je sprožilo grožnje z umikom s pogajanj. Posledično se je konec vrha zamaknil, predvidoma bi se konferenca morala končati v petek. V soboto so tako pogajalske ekipe, ki so imele v nedeljo zjutraj lete, spreminjale svoje rezervacije; če bi odšlo preveč pogajalcev, potem bi bili lahko nesklepčni za sprejetje sporazuma.