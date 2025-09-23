Podnebni cilji držav prešibki za omejitev segrevanja

V nadaljevanju preberite:

Ob robu zasedanja generalne skupščine ZN bo jutri v New Yorku potekal podnebni vrh, na katerem bo več držav predstavilo podnebne cilje za zmanjšanje izpustov do leta 2035 v okviru pariškega podnebnega sporazuma pred novembrsko podnebno konferenco ZN v Braziliji (Cop 30). Toda po poročanju Climate Home News »naj bi bili novi podnebni cilji prešibki za dosego globalnega cilja«, omejitve segrevanja na 1,5 stopinje Celzija. Človeštvo še vedno drvi v tri stopinje toplejši planet ob koncu stoletja.